Эти четыре «японца» станут недоступны после 9 августа

С 9 августа приостановят экспорт в Россию подержанных авто с объемом двигателя свыше 1,9 литра, гибридов и электромобилей

Каких популярных моделей из Японии в результате наложенных санкций мы недосчитаемся, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Топ этих, наиболее любимых в России, моделей составили:

Toyota Land Cruiser

Toyota RAV4

Nissan Patrol

Nissan X-Trail

В связи с грядущими изменениями спрос на перечисленные модели вырос, и они подорожали.

Впрочем, совсем без этих машин мы не останемся: их по-прежнему можно будет ввозить по схеме параллельного импорта. Вопрос лишь в цене, ведь ввоз через третьи страны обходится «в копеечку».

Альтернативой японским кроссоверам станут все те же «китайцы», такие как Haval M6, Changan Alsvin и BAIC U5 Plus.

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Источник: ПРАЙМ

Фото: Unsplash