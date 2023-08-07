Эти четыре «японца» станут недоступны после 9 августа
С 9 августа приостановят экспорт в Россию подержанных авто с объемом двигателя свыше 1,9 литра, гибридов и электромобилей
Каких популярных моделей из Японии в результате наложенных санкций мы недосчитаемся, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
Топ этих, наиболее любимых в России, моделей составили:
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- Toyota Land Cruiser
- Toyota RAV4
- Nissan Patrol
- Nissan X-Trail
В связи с грядущими изменениями спрос на перечисленные модели вырос, и они подорожали.
Впрочем, совсем без этих машин мы не останемся: их по-прежнему можно будет ввозить по схеме параллельного импорта. Вопрос лишь в цене, ведь ввоз через третьи страны обходится «в копеечку».
Альтернативой японским кроссоверам станут все те же «китайцы», такие как Haval M6, Changan Alsvin и BAIC U5 Plus.
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Источник: ПРАЙМ
Фото: Unsplash
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