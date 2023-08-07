Эти четыре «японца» станут недоступны после 9 августа

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Каких популярных моделей из Японии в результате наложенных санкций мы недосчитаемся, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Топ этих, наиболее любимых в России, моделей составили:

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  • Toyota Land Cruiser
  • Toyota RAV4
  • Nissan Patrol
  • Nissan X-Trail

В связи с грядущими изменениями спрос на перечисленные модели вырос, и они подорожали.

Впрочем, совсем без этих машин мы не останемся: их по-прежнему можно будет ввозить по схеме параллельного импорта. Вопрос лишь в цене, ведь ввоз через третьи страны обходится «в копеечку».

Альтернативой японским кроссоверам станут все те же «китайцы», такие как Haval M6, Changan Alsvin и BAIC U5 Plus.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ПРАЙМ

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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