Эксперт оценил влияние японских санкций на авторынок России
Наибольшим спросом «японки» пользуются на Дальнем Востоке и в Сибири.
Серьезно на российском автомобильном рынке ограничения не отразятся, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По-прежнему будут завозить машины с объемом двигателя до 1,9 литра, и таких всегда завозили большинство. Остальное «поедет» через третьи страны. Больше прибыли станут получать коммерсанты из Казахстана, Армении и Киргизии. Туда будут направлять попавшие под запрет автомобили, а в нашу страну они попадут с наценкой в 10–15%, но все равно попадут, и покупать их будут.
Кстати, кроме автомобилей, в санкционный список Японии попали шины для грузовиков, автокресла, автозамки и другие товары.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен