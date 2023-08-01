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Эксперт оценил влияние японских санкций на авторынок России

Ограничения по запрету экспорта в нашу страну гибридных автомобилей и машин с объемом двигателя свыше 1,9 литра вступят в силу через 8 дней.

В России пошли нарасхват японские автомобили

Наибольшим спросом «японки» пользуются на Дальнем Востоке и в Сибири.

Серьезно на российском автомобильном рынке ограничения не отразятся, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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По-прежнему будут завозить машины с объемом двигателя до 1,9 литра, и таких всегда завозили большинство. Остальное «поедет» через третьи страны. Больше прибыли станут получать коммерсанты из Казахстана, Армении и Киргизии. Туда будут направлять попавшие под запрет автомобили, а в нашу страну они попадут с наценкой в 10–15%, но все равно попадут, и покупать их будут.

Кстати, кроме автомобилей, в санкционный список Японии попали шины для грузовиков, автокресла, автозамки и другие товары.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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