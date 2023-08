Changan повысил цены на десять моделей в России

Автомобили Changan подорожали на 70–320 тысяч рублей

Эксперты сайта «Цена Авто» проанализировали данные и обнаружили, что цены на 10 из 14 представленных моделей Changan в России выросли. Подорожание составило от 70 тысяч до 320 тысяч рублей или от 3,4% до 8,2%.

Кроссовер Alsvin подорожал меньше всего – на 70 тысяч рублей (4,1%).

Седан EADO Plus, а также кроссоверы CS35 Plus и CS55 Plus прибавили по 90 тысяч рублей (от 3,9% до 4,1%).

Лифтбек UNI-V подорожал на 100 тысяч рублей (3,6 – 3,7%).

Кроссовер UNI-T и новый пикап Hunter Plus стали дороже на 120 тысяч рублей (4,3 – 4,4%).

Кроссовер UNI-K подорожал на 160 – 320 тысяч рублей (4,6 – 8,2%).

Кроссовер CS95 и купе-кроссовер CS85 Coupe подорожали на 200 тысяч рублей (4,9% и 5,7% соответственно).

Прайсы четырех моделей Changan, а именно кроссоверов CS35 Plus New, CS55, CS75 FL и CS75 Plus пересмотру не подверглись.

Источник: «Цена.Авто»

Фото: Владимир Гердо/ТАСС