Новый доступный седан уже у дилеров
На него ожидают хороший спрос.
У российских дилеров Changan появились новые седаны Alsvin. За переднеприводный автомобиль с двигателем 1,5 л попросят от 1 809 000 рублей, старт продаж уже в июне. На выбор предложат белый, красный и синий цвета. Дилеры считают соотношение цены и качества выгодным и ожидают повышенный спрос, в том числе из-за сохраняющегося дефицита предложений.
Официально Changan Alsvin в базовой версии LX стоит 1 649 900 рублей. Более богатая DLX – 1 709 900 рублей.
Как не загубить двигатель некачественным масломСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Двигатель только один – 1,5 л, 107 л.с., 145 Нм. Коробка передач – роботизированная с двойным сцеплением. Передняя подвеска – типа McPherson, задняя – торсионная балка. Клиренс – 150 мм.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Российская газета
Фото: Changan
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0
Отзывы о Changan Alsvin
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!