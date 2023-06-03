Новый доступный седан уже у дилеров

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У российских дилеров Changan появились новые седаны Alsvin. За переднеприводный автомобиль с двигателем 1,5 л попросят от 1 809 000 рублей, старт продаж уже в июне. На выбор предложат белый, красный и синий цвета. Дилеры считают соотношение цены и качества выгодным и ожидают повышенный спрос, в том числе из-за сохраняющегося дефицита предложений.

Официально Changan Alsvin в базовой версии LX стоит 1 649 900 рублей. Более богатая DLX – 1 709 900 рублей.

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Двигатель только один – 1,5 л, 107 л.с., 145 Нм. Коробка передач – роботизированная с двойным сцеплением. Передняя подвеска – типа McPherson, задняя – торсионная балка. Клиренс – 150 мм.

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Источник: Российская газета

Фото: Changan

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