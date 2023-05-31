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Кроссовер Skywell HT-i: объявлены официальные цены

Будет широкий выбор комплектаций и цветов.

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Дистрибьютор марки Skywell в России огласил цены на подключаемый гибрид HT-i. В составе подключаемого гибрида (PHEV) бензиновый двигатель 1.5 (76 кВт/103 л.с., 135 Нм) и электромотор на 130 Квт/177 л.с. и 300 Нм.

Машину предложат в комплектациях Comfort, Premium, Luxury. В первую входят 18-дюймовые легкосплавные диски, диодные фары и ДХО, датчики света и дождя, электропривод двери багажника с бесконтактным доступом, панорамная крыша, климат-контроль, аудиосистема с 8 динамиками, обогрев передних сидений, две подушки безопасности, камера заднего вида, передние и задние парктроники, система контроля усталости водителя и система динамической стабилизации (ESC/DSC). Стоимость такого автомобиля 3 990 000 рублей.

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Версию Premium отличают диски на 19 дюймов, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, контроль дорожных знаков и слепых зон, системы кругового обзора и автоматической парковки, внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением, тонировка задних стекол, 6 подушек безопасности, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка. Такая комплектация Skywell HT-i стоит 4 450 000 рублей.

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Luxury – максимальная комплектация, главная особенность которой – увеличенная батарея на 32.8 кВтч (вместо 21,7). В оснащение включены диодная оптика с лазерным дальним светом, разъем быстрой зарядки GB, благодаря которому можно зарядить авто от 30 до 80% за 30 минут, режим разрядки (V2L) для подключения электроприборов, аудиосистема Skyworth Movie system с девятью динамиками, включая сабвуфер. Стоимость 4 790 000 рублей.

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Также предложат выбор из пяти цветов: белый, синий, серый, черный, голубой. Базовый салон черный, в Luxury предлагается комбинированный салон (серая кожа/замша).

Запас хода на электротяге по WLTP составит 81 км в комплектациях Comfort и Premium и 145 км для комплектации Luxury.

Максимальная скорость Skywell HT-i 170 км/ч, разгон до 100 км/ч 7.9 с в комплектациях Comfort и Premium и 8.2 с для Luxury. Средний расход топлива 0.8 л АИ-92 при заряженной батарее, 5.85 и 6.1 л при разряженной для комплектаций Comfort/Premium и Luxury соответственно.

На автомобиль действует гарантия 5 лет или 150 000 км, на батарею – 8 лет или 200 000 км пробега.

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Источник: Skywell

Фото: Skywell

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За РулемПшенин Владимир
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