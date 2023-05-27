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Дилеры рассказали, какие допы предпочитают покупатели китайских моделей

Список довольно обширный.

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Дилеры рассказали, какое дополнительное оборудование обычно берут покупатели китайских автомобилей.

На первых местах различные защитные аксессуары: сетка в бампер, защита картера и трансмиссии. Конечно, популярны коврики в салон и багажник, тонировка стекол, а также сигнализации и охранные системы.

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Также в почете брызговики, дефлекторы окон, омыватели камеры заднего вида., антигравийная и антикоррозийная обработка.

Возможны и довольно дорогие опции, вроде выдвижных порогов, оклейки пленкой, перешива салона.

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Источник: Газета.ру

Фото: Haval

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