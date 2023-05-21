Chery Arrizo 8: раскрыта дата старта продаж

Среднеразмерный седан очень ждут в России.

Официальный представитель китайского бренда Chery в России раскрыл сроки старта продаж модели Arrizo 8 на российском рынке.

«Предварительно, старт продаж седанов Arrizo 8 намечен на июнь-июль 2023 года», – сообщил представитель. Есть, кстати, ориентир по ценам. В Китае цена машины от 109 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей).

Напомним, седан Arrizo 8 с габаритами 4780×1843×1469 мм довольно близок к Toyota Camry и Hyundai Elantra. На родине он предлагается со связкой из турбомотора объемом 1,6 л (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатого робота с двойным сцеплением.

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Источник: Газета.ру

Фото: Chery