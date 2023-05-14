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Цены на китайские автомобили выросли в пять раз!

Причем за довольно небольшой промежуток времени.

За РулемВ Европе испугались китайских автомобилей

Средняя стоимость подержанного китайского автомобиля с начала 2021 года выросла впятеро и теперь составляет 1,6 миллиона рублей.

Аналитики считают, что это связано не столько с ростом цен на сами автомобили, сколько с появлением все большего количества свежих и более дорогих изначально экземпляров. К примеру, подержанных машин до полумиллиона рублей за прошедший год стало втрое меньше (теперь их 27% от общего количества), а доля предложений по цене 1,5-3 миллиона рублей, напротив, увеличилась с 13 до 39%.

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Авто.ру отмечает, что мишины китайского происхождения в данный момент занимают 75% классифайда в диапазоне цен 1,5-3 миллиона и почти 50% в диапазоне 3-5 миллионов. А автомобилей дешевле полутора миллионов практически не найти.

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Источник: Авто.ру

Фото: Haval

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За РулемПшенин Владимир
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