В России начали продавать одноклассника Hyundai Solaris и LADA Vesta
Более того, это Toyota.
В России стартовали продажи Toyota Vios – одноклассника Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta. Автомобили ввезены по параллельному импорту.
Под капотом машины – атмосферный двигатель объемом 1,5 л в паре с вариатором. В списке оснащения присутствуют водительская подушка, АБС, усилитель руля, центральный замок и иммобилайзер.
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Судя по объявлениям о продаже, машина предлагается в Санкт-Петербурге. За машины 2023 года выпуска попросят 2 225 000 рублей без учета скидок.
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Источник: Автоновости дня
Фото: Toyota
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