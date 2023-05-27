#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве задержали поджигателя – он просто чиркнул зажигалкой! (видео)В Москве задержали поджигателя – он просто чиркнул зажигалкой! (видео)
43-летний гражданин действовал из чисто...
На какой скорости пройдет «лосиный» тест Porsche 718 Boxster – ваш прогноз?На какой скорости пройдет «лосиный» тест Porsche 718 Boxster – ваш прогноз?
И это специальная версия спорткара, выпущенная...
Самая продаваемая модель в мире – лидер сменилсяСамая продаваемая модель в мире – лидер сменился
Это начало новой эпохи, так как победил...

В России начали продавать одноклассника Hyundai Solaris и LADA Vesta

Более того, это Toyota.

За РулемLada Vesta NG: живые фото максимальной комплектации

В России стартовали продажи Toyota Vios – одноклассника Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta. Автомобили ввезены по параллельному импорту.

Под капотом машины – атмосферный двигатель объемом 1,5 л в паре с вариатором. В списке оснащения присутствуют водительская подушка, АБС, усилитель руля, центральный замок и иммобилайзер.

За Рулем
За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Судя по объявлениям о продаже, машина предлагается в Санкт-Петербурге. За машины 2023 года выпуска попросят 2 225 000 рублей без учета скидок.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Автоновости дня

Фото: Toyota

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0