Объявлены российские цены на кроссовер Changan CS75plus
Компания Changan объявила о старте продаж в России кроссовера CS75 Plus. Модель можно приобрести у любого из 146 дилеров марки за 2 749,9 тыс. рублей.
Новый кроссовер оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 178 л. с. (265 Нм). Максимальная скорость —196 км/ч. Мотор сопряжен с шестиступенчатым автоматом Aisin, передающим тягу на переднюю ось.
В перечень оборудования входит полностью светодиодная оптика, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и функцией складывания, климат-контроль с фильтрацией и ионизацией воздуха, встроенный видеорегистратор и др. 18-дюймовые легкосплавные колесные диски получили стильный комбинированный окрас.
Габариты Changan CS75plus составляют 4700 х 1865 х 1710 мм при колесной базе 2710 мм.
Новинка обладает широким спектром вспомогательной электроники, отвечающей за комфорт и безопасность. В частности, адаптивным круиз-контролем, ассистентами при движении на склоне, системами экстренного торможения, удержания в полосе следования и предупреждения о столкновении как спереди, так и сзади.
CS75plus стал 14-й моделью в продуктовой линейке Changan на российском рынке.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник, фото: Changan
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен