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Объявлены российские цены на кроссовер Changan CS75plus

Кроссовер Changan CS75plus можно купить в России по цене от 2,75 млн рублей

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Компания Changan объявила о старте продаж в России кроссовера CS75 Plus. Модель можно приобрести у любого из 146 дилеров марки за 2 749,9 тыс. рублей.

Новый кроссовер оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 178 л. с. (265 Нм). Максимальная скорость —196 км/ч. Мотор сопряжен с шестиступенчатым автоматом Aisin, передающим тягу на переднюю ось.

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В перечень оборудования входит полностью светодиодная оптика, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и функцией складывания, климат-контроль с фильтрацией и ионизацией воздуха, встроенный видеорегистратор и др. 18-дюймовые легкосплавные колесные диски получили стильный комбинированный окрас.

Габариты Changan CS75plus составляют 4700 х 1865 х 1710 мм при колесной базе 2710 мм.

Новинка обладает широким спектром вспомогательной электроники, отвечающей за комфорт и безопасность. В частности, адаптивным круиз-контролем, ассистентами при движении на склоне, системами экстренного торможения, удержания в полосе следования и предупреждения о столкновении как спереди, так и сзади.

CS75plus стал 14-й моделью в продуктовой линейке Changan на российском рынке.

Источник, фото: Changan

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За РулемПономарева Дарина
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