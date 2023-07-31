Mitsubishi готовит к выводу на рынок новый компактный кроссовер

Опубликованы первые фото новинки.

Японская Mitsubishi представила новый компактный кроссовер. Он будет выпускаться на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia в Индонезии. Название новинки пока не раскрывается, но первые фото кроссовера производитель уже опубликовал.

Габариты кроссовера – 4390х1810х1660 мм, дорожный просвет – 222 мм. Новинка получила двигатель объемом 1,5 литра в связке с вариатором. Привод только передний.

У кроссовера 18-дюймовые колеса и L-образная светодиодная оптика.

Другие подробности о новинке Mitsubishi раскроет на международном автосалоне в Индонезии, который откроется 10 августа.

Рыночный дебют запланирован на ноябрь 2023 года.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Mitsubishi