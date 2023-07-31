Mitsubishi готовит к выводу на рынок новый компактный кроссовер
Опубликованы первые фото новинки.
Японская Mitsubishi представила новый компактный кроссовер. Он будет выпускаться на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia в Индонезии. Название новинки пока не раскрывается, но первые фото кроссовера производитель уже опубликовал.
Габариты кроссовера – 4390х1810х1660 мм, дорожный просвет – 222 мм. Новинка получила двигатель объемом 1,5 литра в связке с вариатором. Привод только передний.
У кроссовера 18-дюймовые колеса и L-образная светодиодная оптика.
Другие подробности о новинке Mitsubishi раскроет на международном автосалоне в Индонезии, который откроется 10 августа.
Рыночный дебют запланирован на ноябрь 2023 года.
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Источник, фото: Mitsubishi
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