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Объявлена цена на новый кроссовер Exeed RXОбъявлена цена на новый кроссовер Exeed RX
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Объявлена цена на новый кроссовер Exeed RX

Компания запустила официальные продажи кросс-купе в России.

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Накануне состоялась презентация новой для российского рынка модели компании Exeed – купеобразного кроссовера RX. Он стал первым автомобилем бренда, построенным на платформе T2X.

Габариты автомобиля составляют 4781 x 1920 x 1671 мм, колесная база – 2800 мм. Кроссовер оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. (385 Нм) в связке с 7-ступенчатым роботом и полным приводом. В списке его опций будут доступны более чем 20 систем ADAS (включая адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений и т.д.) и новая подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов.

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Покупателю RX в России автомобиль в комплектации Platinum обойдется в 5,4 млн рублей. На выбор по этой цене – пять оттенков кузова. За лимитированную версию «лунный серый» дополнительно придется выложить еще 200 тыс. рублей.

На купе-кроссовер распространяется гарантия семь лет или 200 тыс. км пробега.

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Источник, фото: Exeed

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За РулемПономарева Дарина
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