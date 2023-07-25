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Прозрачный капот и изогнутый дисплей: озвучены новые характеристики Exeed RX

Он дебютирует на российском рынке 27 июля.

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Китайская компания Exeed раскрыла новые подробности о кросс-купе RX, официальная премьера которого запланирована на 27 июля. В частности, в оснащение модели войдут проекционный дисплей, на который выводятся ключевые параметры автомобиля и подсказки навигации, если активировано движение по маршруту. Управлять настройками можно кнопками на руле.

Модель получит изогнутый тачскрин на передней панели толщиной всего 15 миллиметров.

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Exeed RX оснащен 540-градусной камерой кругового обзора, которая срабатывает при включении поворотников, задней передачи, а также при большом угле поворота руля или при обнаружении препятствия. Угол обзора не 360, а 540 градусов достигается за счет дополнительной функции «прозрачный капот».

В RX предусмотрен высокопроизводительный процессор медиасистемы Qualcomm Snapdragon 8155. Он оснащен лучшими из проверенных вычислительных технологий. Скорость его запуска и загрузки экрана составляет менее трех секунд.

Что касается цены, то для машин из первой партии в 500 штук она заявлена в 5,35 млн рублей. Более подробная информация по стоимости и комплектациям будет озвучена на презентации.

Источник и фото: Exeed

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