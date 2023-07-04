Exeed везет в Россию еще две модели

Продаваться они будут под собственным суббрендом Exlantix, и вот почему.

Ближе к концу года к дилерам начнут поставлять седаны, которые в Китае продаются под названием Sterra ES.

В 2024 году модельный ряд пополнится кроссовером, известным в Поднебесной как Sterra ET. Названия очень похожи. Поэтому есть вероятность, что для России будут придуманы новые.

Но у обоих автомобилей есть особенность, о которой важно знать уже сегодня.

Это электромобили. Их характеристики настолько вмечатляют, что становится понятно – стоить седан и кроссовер будут существенных сумм денег.

Так, седан способен разгоняться до 100 км/ч всего за три секунды, как заправский бензиновый спорткар.

Запас же хода достигает 700 км на одной зарядке, и это делает автомобиль вполне пригодным для путешествий. Более того, зарядиться до 150 км батареи седана могут всего за 5 секунд. Естественно, для этого понадобится станция быстрой зарядки.

Электрический кроссовер Exlantix Sterra ET сделан на той же платформе, но будет иметь несколько версий, отличающихся емкостью батарей. Кстати, аккумуляторы у кроссовера новейшей разработки – Chery NP2.0.

Будет три варианта емкости батарей: 60, 82 и 100 кВтч. Надо полагать, и привод будет разный: передний (а может, задний?) или полный. В зависимости от версии батарей кроссовера запас его хода будет составлять от 500 до 700 км, что тоже позволит путешествовать.

Как сегодня купить новый Renault? Бренд возвращается на рынок страны, поставка машин и запчастей из которой на наш рынок не запрещена.

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Фото: Chery