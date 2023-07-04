Exeed везет в Россию еще две модели
Ближе к концу года к дилерам начнут поставлять седаны, которые в Китае продаются под названием Sterra ES.
В 2024 году модельный ряд пополнится кроссовером, известным в Поднебесной как Sterra ET. Названия очень похожи. Поэтому есть вероятность, что для России будут придуманы новые.
Но у обоих автомобилей есть особенность, о которой важно знать уже сегодня.
Это электромобили. Их характеристики настолько вмечатляют, что становится понятно – стоить седан и кроссовер будут существенных сумм денег.
Так, седан способен разгоняться до 100 км/ч всего за три секунды, как заправский бензиновый спорткар.
Запас же хода достигает 700 км на одной зарядке, и это делает автомобиль вполне пригодным для путешествий. Более того, зарядиться до 150 км батареи седана могут всего за 5 секунд. Естественно, для этого понадобится станция быстрой зарядки.
Электрический кроссовер Exlantix Sterra ET сделан на той же платформе, но будет иметь несколько версий, отличающихся емкостью батарей. Кстати, аккумуляторы у кроссовера новейшей разработки – Chery NP2.0.
Будет три варианта емкости батарей: 60, 82 и 100 кВтч. Надо полагать, и привод будет разный: передний (а может, задний?) или полный. В зависимости от версии батарей кроссовера запас его хода будет составлять от 500 до 700 км, что тоже позволит путешествовать.
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Фото: Chery
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