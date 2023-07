Как сегодня купить новый Renault

Бренд возвращается на рынок страны, поставка машин и запчастей из которой на наш рынок не запрещена.

Хорошая новость для любителей Renault – бренд возвращается на китайский рынок вместе не только с автомобилями, но и с запчастями и расходниками. С китайского рынка это все будет перенаправляться и к нам по схеме параллельного импорта.

Напомним, что бренд Renault ушел с китайского рынка 3 года назад. У компании нет там ни дилеров, ни заводов, а значит все будет завозиться в страну.

Компания Garage (China) Network Technology Co., Ltd. Начала официально сотрудничать с Renault Korea Motor Co., Ltd. (RKM) и взяла на себя импорт кроссоверов Koleos на китайский рынок.

Renault Koleos

Автомобиль производится на заводе Renault (Корея) в Пусане. В настоящее время завод в Пусане производит и экспортирует автомобили Renault во многие страны. Чтобы развивать дилерскую сеть, Garage учредила компанию Wuhan Xingnuo Automobile Sales and Service Co., Ltd., которая этим и займется.

Есть предположение, что Wuhan Xingnuo займется возрождением дилерской сети эпохи Dongfeng Renault. То есть машины Renault появятся у дилеров Dongfeng.

Wuhan Xingnuo также планирует вывести на китайский рынок и другие модели Renault, такие как седан Talisman.

Фото: Renault