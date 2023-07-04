Как сегодня купить новый Renault
Хорошая новость для любителей Renault – бренд возвращается на китайский рынок вместе не только с автомобилями, но и с запчастями и расходниками. С китайского рынка это все будет перенаправляться и к нам по схеме параллельного импорта.
Напомним, что бренд Renault ушел с китайского рынка 3 года назад. У компании нет там ни дилеров, ни заводов, а значит все будет завозиться в страну.
Компания Garage (China) Network Technology Co., Ltd. Начала официально сотрудничать с Renault Korea Motor Co., Ltd. (RKM) и взяла на себя импорт кроссоверов Koleos на китайский рынок.
Автомобиль производится на заводе Renault (Корея) в Пусане. В настоящее время завод в Пусане производит и экспортирует автомобили Renault во многие страны. Чтобы развивать дилерскую сеть, Garage учредила компанию Wuhan Xingnuo Automobile Sales and Service Co., Ltd., которая этим и займется.
Есть предположение, что Wuhan Xingnuo займется возрождением дилерской сети эпохи Dongfeng Renault. То есть машины Renault появятся у дилеров Dongfeng.
Wuhan Xingnuo также планирует вывести на китайский рынок и другие модели Renault, такие как седан Talisman.
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Фото: Renault
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