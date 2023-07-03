Война сутки через двое – новый автомобиль армии США

Гражданский Hummer сделали из военного Humvee, а теперь – наоборот: из гражданской «электрички» сделали военный автомобиль.

General Motors Defense представила совершенно новый электрический военный автомобиль (Electric Military Concept Vehicle, EMCV). Это пока только концепт, который представляет собой урезанный электрический GMC Hummer EV для армейской программы Electric Light Reconnaissance Vehicle (eLRV).

Электромобиль похож на пехотную машину (ISV) на базе пикапа Chevrolet Colorado ZR2, представленную в 2020 году. Но это совсем другой зверь — он крупнее, тяжелее и условно бесшумный.

Шасси и силовая установка те же, что и в Hummer EV – три электродвигателя общей мощностью 1000 лошадиных сил и аккумуляторная батарея Ultium.

Вы спросите, где искать рабочую розетку в зоне боевых действий, или, желательно, станцию быстрой зарядки и как долго придется торчать возле нее под прицелом беспилотников противника? В GM Defense заверили, что все предусмотрено.

Электромобиль может проехать при полном заряде до 300 миль (483 км), но если батареи вдруг сядут, то у машины есть дизельный генератор мощностью 12 кВтч. Правда хватит его только для ограниченной зарядки, так как батареи имеют емкость более 400 кВтч. То есть, для полной зарядки батарей этим генератором понадобится более 33 часов – воюем сутки через двое.

Пневмоподвеску заменили на амортизаторы Fox Performance, тормозную систему модернизировали для тяжелых условий эксплуатации, а углы въезда и съезда увеличили. Автомобиль также оснащен 37-дюймовыми шинами.

Интересно было бы посмотреть, как такой гражданский электромобиль справится с армейской жизнью.

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Фото: General Motors Defense