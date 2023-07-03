Ездить на машине в Европу стало опасно

Обратно вы можете вернуться уже пешком.

Стали появляться жалобы на то, что в Европе, в частности в Германии, начали конфисковывать автомобили с российскими номерами.

По факту, это нарушение из-за неправильного прочтения санкционных правил. Согласно им, запрещено экспортировать автомобили из России в Евросоюз. Но экспортированная это машина для продажи или на ней кто-то заехал на время – никто не разбирается. То есть простой въезд автомобиля на территорию Германию сегодня считают экспортом.

Когда эти нарушения прекратятся и кто будет за них отвечать – неизвестно.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Особенно усердствует таможенная полиция Германии, которая конфисковала уже несколько машин с российскими номерами – причем машины отлавливают на дорогах, или на стоянках у отелей, или где-то еще. Официально оформляют все документы о конфискации и увозят машины на эвакуаторах. Дальнейшая их судьба неизвестна – скорее всего, стоят на штрафплощадках.

Ситуация, мягко говоря, не очень приятная. Люди честно въехали в Евросоюз через Финляндию, Эстонию или другие страны, путешествуют – и вдруг конфискация. Причем не имеет значения статус владельца машины – это могут быть туристы с визами или постоянно проживающие в Европе с ВНЖ. Достаточно того, что на машине российские номера.

Так в Германии трактуют 11-й пакет санкций.

Если собрались в Европу на машине – меняйте планы.

Фото: Telegram-канал Максима Кадакова, кадр из фильма «Как выйти замуж за 3 дня»