Почему запрет на ввоз машин из Европы не сработает

Напомним, что Евросоюз запретил отправлять в Россию любые автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра.

Это прописано в 11-м пакете санкций против России. Также запрещено отправлять в Россию из Европы электромобили и машины с гибридными двигателями.

Но чтобы запреты сработали, нужно хоть как-то контролировать ситуацию и иметь рычаги влияния. Иначе это даже не сотрясание воздуха, а лишь размахивание подписанными кем-то бумажками с хотелками.

К примеру, автомобили из Европы и стран Евросоюза можно отправить в Россию через страны, которых запрет не касается. На стоимости, скажем, Mercedes-Benz или BMW это отразится почти незаметно. Более того, дилерам даже не нужно изобретать какие-то новые схемы.

По сути, Евросоюз прикрыл самый дорогой, проблемный канал с низкой рентабельностью, которым практически никто не пользовался. Российские дилеры давно везут машины, в том числе европейских марок, из Китая (в стране есть заводы практически всех мировых брендов). Что касается электромобилей, то даже европейские производители признали, что тут они уже безнадежно отстали от китайских конкурентов.

Мнение эксперта

Виталий Хватов, директор по развитию направления автомобилей с пробегом «Рольф»:

— В целом, конечно же, рынок найдет ответ на вопрос, как купить автомобили таких премиальных марок как BMW, Mersedes-Benz и другие. Кроме европейских производителей, есть азиатские производители и большой азиатский рынок, где также представлен европейский автопром. Вообще, рынок всегда сам реагирует, перебирается и находит возможности замещения исчезнувших продуктов и сервисов.

Также не забывайте, тренды на те или иные автомобили меняются: вчера более востребованными были европейские автомобили, сегодня японские или корейские, завтра китайские, послезавтра еще какие-то. В любом из случаев, за того или иного производителя и марку автомобиля голосует потребитель, голосует рублем.

Справедливости ради надо отметить, что сегодня в России существует большой выбор китайских и корейских автомобилей. У нас, например, представлены все азиатские бренды – и новые, и с пробегом, широкий диапазон моделей и цен, бензиновые и электрические. И все они пользуются хорошим спросом.

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