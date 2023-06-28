Chery представила новый кроссовер – Jaecoo

И это не одна модель, а целый суббренд.

Китайский автопроизводитель Chery подтвердил, что в следующем году он выведет на рынок новый суббренд Jaecoo. Продаваться он будет наряду с Omoda.

Об этом рассказал представитель Chery International Виктор Чжан. Первой моделью станет кроссовер Jaecoo J7.

Это автомобиль размером с Hyundai Tucson. Дилерская сеть нового суббренда уже создается. В частности, в Великобритании.

Jaecoo J7, вероятно, станет конкурентом Audi Q3. Затем появится модель J5, которая будет конкурировать с Audi Q2. В конце концов, на рынок выйдет J9, чтобы перетянуть на свою сторону потенциальных покупателей Audi Q5.

Надо полагать, что кроссоверы Jaecoo будут дороже, чем модели Omoda, и более технологичными и роскошными. Среди них также будут полностью электрические версии.

Что касается Omoda, то в России официально продаются две модели этого суббренда Chery – седан S5 и кроссовер C5. Стоят они от 1 909 900 и от 2 189 900 рублей соответственно.