10 фатальных проблем топового двигателя Весты

Двигатель ВАЗ-21179 рабочим объемом 1,8 л и мощностью 122 л.с. появился пять лет назад. Изначально его устанавливали на XRAY, потом — на Весты, в том числе и на модификации с приставкой Cross. Однако в прошлом году АВТОВАЗ начал постепенно убирать этот агрегат из списка комплектаций — сегодня им оснащают только кросс-версии. И не исключено, что скоро он совсем исчезнет из моторной гаммы.
Почему новый двигатель не прижился на Ладах? Причин много: от конструктивных недочетов до маркетинговых ошибок.
1. Высокий расход топлива...
У автомобилей XRAY и Vesta с двигателем ВАЗ-21179 расход топлива может достигать 13 л/100 км (об этом свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев). Те же водители, пересев за руль автомобилей с 1,6-литровым двигателем ВАЗ-21129, без проблем укладываются в 10 л на сотню.
2.... и масла тоже
Высокий расход масла свойственен как моторам с небольшим пробегом, так и давно прошедшим обкатку. Владельцы машин с мотором ВАЗ-21179 всегда возят с собой канистру масла. И доливают до полулитра на 1000 км на совсем свежих автомобилях. Такого расхода масла и на Москвиче-2140 в 80-х годах прошлого века не видели!
3. Недостаточно мощный
Несмотря на аппетиты, по мощностным показателям двигатель никак не тянет на звание флагманского. Например, корейские моторы G4FC (Hyundai/Kia) с одним фазовращателем, как и у нашего мотора, при рабочем объеме 1,6 л выдают 123 л.с. против 122 л.с. у ВАЗ-21179. Подробно рассказано здесь.
4. Не комплектуется коробкой-автоматом
В третьем десятилетии XXI века хочется приобрести удобную в эксплуатации версию автомобиля с двумя педалями. Но такого варианта АВТОВАЗ с мотором 1,8 л не предлагает. Минус в карму.
5. Двигатель остался втыковым
На моторах ВАЗ-21179 при обрыве ремня ГРМ клапаны рискуют «встретиться» с поршнями. Это настоящая катастрофа для мотора и дорогостоящий ремонт.
Обиднее всего, что моторы 1,6 л завод уже модернизировал, оснастив безвтыковыми поршнями (они исключают «встречу» клапанов с поршнями). А вот двигатель 1,8 л доводить до ума пока не стали.