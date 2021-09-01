10 фатальных проблем топового двигателя Весты

Из-за конструктивных недостатков двигатель 1.8 уже сняли с нескольких моделей, его производство сокращают. Этот агрегат ждет модернизация!

Двигатель ВАЗ-21179 рабочим объемом 1,8 л и мощностью 122 л.с. появился пять лет назад. Изначально его устанавливали на XRAY, потом — на Весты, в том числе и на модификации с приставкой Cross. Однако в прошлом году АВТОВАЗ начал постепенно убирать этот агрегат из списка комплектаций — сегодня им оснащают только кросс-версии. И не исключено, что скоро он совсем исчезнет из моторной гаммы.

Почему новый двигатель не прижился на Ладах? Причин много: от конструктивных недочетов до маркетинговых ошибок.

1. Высокий расход топлива...

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У автомобилей XRAY и Vesta с двигателем ВАЗ-21179 расход топлива может достигать 13 л/100 км (об этом свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев). Те же водители, пересев за руль автомобилей с 1,6-литровым двигателем ВАЗ-21129, без проблем укладываются в 10 л на сотню.

2.... и масла тоже

Высокий расход масла свойственен как моторам с небольшим пробегом, так и давно прошедшим обкатку. Владельцы машин с мотором ВАЗ-21179 всегда возят с собой канистру масла. И доливают до полулитра на 1000 км на совсем свежих автомобилях. Такого расхода масла и на Москвиче-2140 в 80-х годах прошлого века не видели!

Т-образный поршень с очень короткой юбкой провоцирует масложор.

3. Недостаточно мощный

Несмотря на аппетиты, по мощностным показателям двигатель никак не тянет на звание флагманского. Например, корейские моторы G4FC (Hyundai/Kia) с одним фазовращателем, как и у нашего мотора, при рабочем объеме 1,6 л выдают 123 л.с. против 122 л.с. у ВАЗ-21179. Подробно рассказано здесь.

Характеристики у двигателя 1.8 хорошие. Но это не оправдание технологических, технических и экономических проблем, которые с ним возникают.

4. Не комплектуется коробкой-автоматом

В третьем десятилетии XXI века хочется приобрести удобную в эксплуатации версию автомобиля с двумя педалями. Но такого варианта АВТОВАЗ с мотором 1,8 л не предлагает. Минус в карму.

5. Двигатель остался втыковым

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На моторах ВАЗ-21179 при обрыве ремня ГРМ клапаны рискуют «встретиться» с поршнями. Это настоящая катастрофа для мотора и дорогостоящий ремонт.

Обиднее всего, что моторы 1,6 л завод уже модернизировал, оснастив безвтыковыми поршнями (они исключают «встречу» клапанов с поршнями). А вот двигатель 1,8 л доводить до ума пока не стали.

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