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Какую выбрать Ладу Весту: новую NG или все же докризисную?

«За рулем» сравнил Lada Vesta 2015, 2021 и 2023 годов выпуска

Разгон и динамика

Рестайлинговой Весте NG не понравилась наша попытка проверить ее в условиях полигона на максималку. До паспортных 182 км/ч было еще далеко, когда на отметке 157–158 км/ч зажглась тревожная лампа, и машина начала терять тягу. Остановились – троит. После первого перезапуска двигатель начал работать нормально, после второго погас «чек».

Слева направо: Лады Весты 2021, 2023, 2015 года выпуска
Слева направо: Лады Весты 2021, 2023, 2015 года выпуска
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Лада Веста против китайских конкурентов: супертест «За рулем»

Рано радовались. В следующих попытках разогнаться ситуация повторилась в точности. Сбой проявлялся исключительно на высокой скорости, выкручивать передачи до ограничителя можно было без последствий. И пускай проявляется неисправность на запрещенных в России скоростях, ее системность указывает на наличие какой-то ошибки в прошивке.

Если старую Весту наш электронный сканер «читает» легко в полностью автоматическом режиме, то с новой он не подружился. Пришлось выбирать протокол синхронизации вручную. Высветилась ошибка по подаче топлива и зажиганию, что ситуацию не прояснило. Кстати, редакционная машина за восемь лет и 155 тысяч км пробега «чек» включила только один раз, когда несколько тысяч километров назад начал сдаваться нейтрализатор.

Передняя панель и дверные карты визуальных упрощений по сравнению с изначальной версией Весты NG не претерпели. Верхняя часть выполнена из мягкого пластика, подлокотник на каждой двери снабжен мягкой вставкой, обтянутой экокожей.
Передняя панель и дверные карты визуальных упрощений по сравнению с изначальной версией Весты NG не претерпели. Верхняя часть выполнена из мягкого пластика, подлокотник на каждой двери снабжен мягкой вставкой, обтянутой экокожей.

146 тыс. км с Вестой: смерть робота и другие неприятности

Что изменилось. Заменить интерьер дорестайлинговой машины на новый можно. Только вряд ли заработают цифровая приборка и большая медиасистема, которые завязаны на блоки Итэлма. Кто-то попробовал ограничиться дверными картами – но они не стыкуются со старой панелью и мешают крышке ­бардачка. На большей части Вест будет стоять прежняя медиасистема со встроенным дисплеем на 7 дюймов. Такая, как на фото, с вынесенным экраном диагональю 10,4 дюйма, положена топ-версии.

Система на базе Яндекса работает на порядок лучше, чем протестированная нами четыре года назад первая версия. Но всё равно регулярно глючит и требует перезагрузки. Для девайса с Алиэкспресса неплохо, для продукта ведущего российского IT-гиганта – не очень.

Нас же больше интересовала не максималка, а разгон до сотни. Ведь 16‑клапанный мотор при прежних 106 силах теперь второго экокласса. Можно предположить, что дышится ему легче, а значит, можно рассчитывать на прибавку в динамике. Но ее на машине с пробегом 8000 км нет от слова «совсем». Лучшим результатом стали 13,8 с, на 2,5 с хуже заявленного времени. Редакционная Веста с роботом во времена своей молодости была еще медленнее, 15,3 с. И всё же разгон для «ручки» неприлично медленный. Снова что-то не то в программном обеспечении?

Отделка со светлой алькантарой шикарна. Но будет ли она износостойка и хорошо подвергаться чистке? Кстати, в действующем прайс-листе указан только один вариант интерьера – ткань с экокожей черного цвета. Видимо, парадный салон тестовой машине достали из ранних запасов.
Отделка со светлой алькантарой шикарна. Но будет ли она износостойка и хорошо подвергаться чистке? Кстати, в действующем прайс-листе указан только один вариант интерьера – ткань с экокожей черного цвета. Видимо, парадный салон тестовой машине достали из ранних запасов.

Что изменилось (и что не смогли импортозаместить). Форму сидений не меняли, и это хорошо: они у Весты одни из лучших в классе.

Сзади под сокращение попали подлокотник и обогрев. Видимо, это очень сложные опции для освоения. Из приобретений – небольшие ­карманы в дверях.

Тактильно клавиши стали более «породистыми». А вот авторежим для передних стеклоподъемников исчез. Нет и электроскладывания зеркал, которые пока стоят в старых корпусах. Обещают вернуть со временем. Парктроник теперь отключаемый. Количество заглушек навевает грусть.

Какой расход?

Хорошо, что скромность в расходе топлива никуда не делась. На трассе в режиме +15 к разрешенной скорости маршрутный компьютер показал 6,7 л/100 км. Ровно столько же вышло и по чекам с заправок. Заливали мы АИ‑92, к которому машина не выказывает неприязни.

Очень долго я заправлял редакционную Весту «девяносто пятым», потому что на более дешевом сорте двигатель летом допускал детонацию. Со временем перебором разных сетей АЗС нашел ту, АИ‑92 с которой автомобилю понравился.

Идущая в комплекте с большим центральным дисплеем цифровая приборка шикарна по дизайну и функциональности. Впервые видим машину, которая позволяет вывести на весь дисплей онлайн-карту Яндекса с пробками! Однако реакция на нажатие клавиш заторможенная. Некорректно работают топливомер и прогноз запаса хода на баке. Первое из восьми делений на шоссе исчезает через 200–250 км, а компьютер обещает автономность 1350–1400 км. Более-менее корректными показания становятся, когда остаток снижается до четверти.
Климат-контроля со стильным реношным блоком нет и, возможно, не будет. Новые крутилки – с механическим приводом, а ведь на дорестайле даже базовое управление ­отопителем было с электронным пультом. Клавиши трехступенчатого обогрева сидений должны были стоять в блоке над крутилками микроклимата. Сейчас на Весту NG ставят кнопки от дорестайла на прежнее место – около рычага коробки. Причем обогрев одноступенчатый, хотя трехпозиционный появился еще в 2017 году.
Кнопки ограничителя скорости и круиз-контроля на новом руле оставили, но они не активны. Дооснастить или прописать их невозможно: они завязаны на ESP, которой нет и которую нельзя доустановить отдельно. Без датчика поворота руля, среди прочего, не работает поворот разметки камеры заднего вида.
На старой Весте в принципе не было места под смартфон. В новой нишу сделали шире, но она всё равно тесновата. Место под подстаканники – неудачное. Если занять их, перекрывается доступ к площадке под телефон, а стакан или бутылка упираются в блок микроклимата и мешают переключать передачи.
На старой Весте в принципе не было места под смартфон. В новой нишу сделали шире, но она всё равно тесновата. Место под подстаканники – неудачное. Если занять их, перекрывается доступ к площадке под телефон, а стакан или бутылка упираются в блок микроклимата и мешают переключать передачи.

Как едут?

На ходу были и другие новые ощущения от Весты NG. Жесткость подвески ничем точно не измерить, однако есть ощущение, что дорестайлинговая машина на ходу чуточку мягче. И на колею она не реагировала вообще, а теперь появилась легкая нервозность в поведении. Виной могут быть возможные отклонения в углах установки колес, хотя едет Веста NG ровно. Шины на ней – те же Pirelli, что и раньше, «сваренные» еще в конце 2021 года. И размерность не менялась, 195/55 R16. Выдающаяся энергоемкость и точность в поворотах никуда не делись.

Блок АБС уже китайский, ESP пока нет – но обе системы будут российскими. Минувшим летом в Костроме запустили завод по выпуску аналогичных блоков, который должен снять их дефицит для нашего автопрома.
На доставшейся нам рестайлинговой Весте пока еще много компонентов из старых запасов. На фото – привод GKN. Также замечены ремни Contitech, насос стеклоомывателя Continental, усилитель тормозов TRW, генератор Valeo, шины Pirelli (российские), рулевой механизм и подкапотная проводка с маркировкой производства от февраля 2022 года. Такие детали будут постепенно исчезать с товарных автомобилей. В какой спецификации достанется машина конкретному покупателю – предсказать невозможно.

На мизерном пробеге уже есть стуки в ходовой. И спереди, и сзади. Отзывы первых владельцев свидетельствуют, что проблема системная. Источники – тормозные суппорты и стабилизатор, которые теперь от других поставщиков. На редакционной Весте за 155 тысяч км в подвеске заменены только стойки стабилизатора и пока всё остальное ведет себя тихо. Почувствуйте разницу.

Три итерации переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Первая версия – с вставляющимися втулками с разрезом снизу. Такие скрипят и стучат, хотя и не на всех машинах. Второй вариант – с завулканизированными втулками. Он появился спустя несколько лет после начала выпуска Весты и снял все проблемы. Такой «стаб» поставлялся из Чехии. Третий появился на рестайлинговой машине, он сделан в Магнитогорске. Втулки опять без вулканизации, не совпадают с первой итерацией, но, похоже, так же стучат при мизерном пробеге.
Три итерации переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Первая версия – с вставляющимися втулками с разрезом снизу. Такие скрипят и стучат, хотя и не на всех машинах. Второй вариант – с завулканизированными втулками. Он появился спустя несколько лет после начала выпуска Весты и снял все проблемы. Такой «стаб» поставлялся из Чехии. Третий появился на рестайлинговой машине, он сделан в Магнитогорске. Втулки опять без вулканизации, не совпадают с первой итерацией, но, похоже, так же стучат при мизерном пробеге.

Есть дребезг на третьей передаче. Не исчезло и фирменное подвывание вазовской коробки.

В эффективности тормозов я отличий не заметил, хотя тормозные механизмы теперь китайского производства, а спереди – еще и иной конструкции. Впрочем, это же я говорил и раньше, когда некоторые версии Весты перешли с задних барабанных механизмов на дисковые. Теперь задние дисковые – на всех Вестах без исключения.

Передние тормоза заменены целиком. Компоненты китайские, они невзаимозаменяемы с прежними. На фото в центре – колодка TRW с дорестайлинговой машины. Справа – ноунейм с новой. Диаметр диска меньше примерно на 4 мм. Колодки скрипят постоянно, с первых километров. У некоторых владельцев они стерлись уже к 10 тысячам км. Для сравнения: на редакционной машине заводской комплект при активной езде сточился к 45 тысячам км. С заменой проблема: штатные колодки найти сложно, заменителей сайты запчастей пока не знают. Есть подозрение, что компоненты взяты от Ниссанов (Note, Tiida, Cube и других), частично также выпускавшихся и в Китае. Визуально форма вазовских колодок с ними совпадает, но в остальном – надо проверять.
Передние тормоза заменены целиком. Компоненты китайские, они невзаимозаменяемы с прежними. На фото в центре – колодка TRW с дорестайлинговой машины. Справа – ноунейм с новой. Диаметр диска меньше примерно на 4 мм. Колодки скрипят постоянно, с первых километров. У некоторых владельцев они стерлись уже к 10 тысячам км. Для сравнения: на редакционной машине заводской комплект при активной езде сточился к 45 тысячам км. С заменой проблема: штатные колодки найти сложно, заменителей сайты запчастей пока не знают. Есть подозрение, что компоненты взяты от Ниссанов (Note, Tiida, Cube и других), частично также выпускавшихся и в Китае. Визуально форма вазовских колодок с ними совпадает, но в остальном – надо проверять.

Шумоизоляция: развенчиваем мифы, показываем результат

В плане акустического комфорта прогресс колоссальный, даже не ожидал. Обновленная машина не хуже редакционной, которой пару месяцев назад сделали полный комплекс качественной «шумки». Сразу заподозрили неладное: тюнинг машин для пресс-парка явление нередкое. Осмотрели арки, пол под задним сиденьем и в багажнике – никаких нештатных материалов. Простукивание дверей и крыльев тоже не дало повода подозревать дополнительную обработку. И только крыша отозвалась непривычно глухо. Но она одна не в состоянии дать такой классный эффект.

Задние тормозные суппорты стали другими (были Lucas, стали ноунейм), но колодки подходят от дорестайлинговых машин. Барабанные тормоза теперь не ставят в принципе, даже на 90‑сильные версии.
Стойки остались производства СААЗ, но форма и расположение маркировки изменились.

Как светит?

С нетерпением ждал темноты, чтобы проверить эффективность светодиодных фар. Их на машине удалось сохранить, это базовое оснащение. Официально прописано +10% к дальности и +32% к яркости ближнего света, +50% к ширине пучка в обоих режимах.

Веста стала светить шире – факт. Причем настолько, что сомневаюсь в необходимости противотуманных фар, которые на «импортозамещенные» машины пока не ставят вообще.

LED-фары светят гораздо шире галогенок, в дальности прибавки практически никакой. Результат сравнения яркости будет зависеть от того, какие лампы стоят в дорестайлинговой машине.
LED-фары светят гораздо шире галогенок, в дальности прибавки практически никакой. Результат сравнения яркости будет зависеть от того, какие лампы стоят в дорестайлинговой машине.

Светодиодная фара нового образца стоит 23–27 тысяч рублей, производство – Киржач. Если хочется осовременить старую Весту, заменить только оптику не выйдет. Потребуются бампер в сборе и верхняя поперечина рамки радиатора, а также небольшая переделка проводки фар. С установкой и окраской едва ли удастся уложиться менее чем в 120 тысяч рублей.

Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности

Прибавку в яркости тоже ощутил. Впрочем, на рынке такое разнообразие галогеновых ламп, что можно добиться схожего эффекта на дореформенных машинах, причем не выходя за рамки ПДД и техрегламента.

Но ключевой параметр всё же дальность основного, ближнего света. С ним, увы, никакого прогресса. Обещанных 10% я не заметил. Попробовал чуть поднять пучок регулировкой фар – начали моргать встречные водители.

Задние фонари стали изящнее, лампы накаливания остались только в поворотниках. Но уже есть жалобы: не полностью и вообще не всегда загораются стоп-сигналы.

Сзади изменили фонари, бампер и крышку багажника. Переделка старой версии в NG обойдется примерно в те же 120 тысяч рублей, что и для передка. Попутно придется подпилить выхлопную трубу: на новой Весте она короче и спрятана за бампером.
Сзади изменили фонари, бампер и крышку багажника. Переделка старой версии в NG обойдется примерно в те же 120 тысяч рублей, что и для передка. Попутно придется подпилить выхлопную трубу: на новой Весте она короче и спрятана за бампером.

Есть нарекания и к фарам. На нашей машине не каждый раз загорались ходовые огни. Если оставить переключатель в режиме ближнего света (освещение полностью гаснет при выключении зажигания), то и он не включится. Проблема решается сменой режима подрулевым рычажком и возвращением его в прежнее положение.

Электронные глюки

В Сети встречаются жалобы на неправильную работу или самопроизвольное срабатывание дворников и центрального замка.

Наша машина регулярно выдавала на комбинацию приборов сообщение «Проверьте автомобиль». Почитали инструкцию: так система ругается на «неисправность одного из датчиков педалей, системы контроля состояния аккумулятора и электропитания или датчика уровня масла». Масло оказалось в норме, похожих ошибок электронная диагностика не высветила.

Мистике можно найти объяснение. Вместо импортных электронных блоков теперь стоят от российской Итэлмы. И это хорошо! Но на всё нужно время. И сколько времени уйдет на исправление всех багов, никому не известно.

Средняя и задняя «банки» глушителя изменились по форме. И производитель другой, Tenneco вместо Faurecia. Компания родом из США, а в Тольятти ее завод работает с 2003 года.
Средняя и задняя «банки» глушителя изменились по форме. И производитель другой, Tenneco вместо Faurecia. Компания родом из США, а в Тольятти ее завод работает с 2003 года.

Чего ей не хватает?

Лада Веста 2015-2021: что изменилось за 6 лет? Какую выбрать?

На нынешних Вестах есть далеко не все из запланированных опций. Нет ограничителя скорости, круиз- и климат-контроля, датчиков света и дождя, переднего парктроника, противотуманных фар, трехступенчатого обогрева передних и обычного обогрева задних сидений, сканера мертвых зон. И самого важного – системы стабилизации. Частично проблема их внедрения кроется в отсутствии необходимых компонентов. Но и программное обеспечение, которое создается на нашей стороне, тоже не появится по мановению волшебной палочки. И его мало создать – надо полноценно испытать и «допилить». Обещают, что к докризисному оснащению Веста вернется в течение 2024 года.

Первой на машинах должна появиться система стабилизации костромской сборки – в начале 2024 года. Ждем!

Дорестайлинговая Веста (слева) отлично едет в любой ипостаси – хоть на «жирных» 15‑дюймовых колесах, хоть на низкопрофильных 17‑х. У подвески завидный ресурс: до 100 тысяч км замены могут потребовать только стойки стабилизатора. Тут вроде бы никаких ухудшений быть не должно. Новая Веста (справа) в целом сохранила управляемость и энергоемкость подвески дорестайла. Но ход чуточку жестче, появилась реакция на колейность.
Дорестайлинговая Веста (слева) отлично едет в любой ипостаси – хоть на «жирных» 15‑дюймовых колесах, хоть на низкопрофильных 17‑х. У подвески завидный ресурс: до 100 тысяч км замены могут потребовать только стойки стабилизатора. Тут вроде бы никаких ухудшений быть не должно. Новая Веста (справа) в целом сохранила управляемость и энергоемкость подвески дорестайла. Но ход чуточку жестче, появилась реакция на колейность.

Итог

На месте владельца старой Весты я бы сейчас не спешил за новой машиной. За две недели на тестовой Весте NG всплыл целый ворох проблем. И все они новые, несвойственные дорестайлу. Как минимум год я бы посоветовал выждать, а лучше – два. Правда, китайских деталей в Весте едва ли станет меньше.

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Если же ваш автомобиль уже настойчиво требует замены, присмотритесь к подержанным дореформенным Вестам 2021 – начала 2022 года. На гарантии, с небольшими пробегами, от первого владельца – такие машины лишены проблем «импортозамещенных» версий, прослужат долго и беспроблемно.

Кстати, в интернете уже встречаются предложения о продаже полного комплекта оптики и кузовных деталей для внешней переделки Весты в Весту NG.  Цена – 180–200 тысяч рублей без учета установки и покраски.

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Фото: Евгений Михалкевич

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За РулемМилешкин Кирилл
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