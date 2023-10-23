Какую выбрать Ладу Весту: новую NG или все же докризисную?
Разгон и динамика
Рестайлинговой Весте NG не понравилась наша попытка проверить ее в условиях полигона на максималку. До паспортных 182 км/ч было еще далеко, когда на отметке 157–158 км/ч зажглась тревожная лампа, и машина начала терять тягу. Остановились – троит. После первого перезапуска двигатель начал работать нормально, после второго погас «чек».
Рано радовались. В следующих попытках разогнаться ситуация повторилась в точности. Сбой проявлялся исключительно на высокой скорости, выкручивать передачи до ограничителя можно было без последствий. И пускай проявляется неисправность на запрещенных в России скоростях, ее системность указывает на наличие какой-то ошибки в прошивке.
Если старую Весту наш электронный сканер «читает» легко в полностью автоматическом режиме, то с новой он не подружился. Пришлось выбирать протокол синхронизации вручную. Высветилась ошибка по подаче топлива и зажиганию, что ситуацию не прояснило. Кстати, редакционная машина за восемь лет и 155 тысяч км пробега «чек» включила только один раз, когда несколько тысяч километров назад начал сдаваться нейтрализатор.
Что изменилось. Заменить интерьер дорестайлинговой машины на новый можно. Только вряд ли заработают цифровая приборка и большая медиасистема, которые завязаны на блоки Итэлма. Кто-то попробовал ограничиться дверными картами – но они не стыкуются со старой панелью и мешают крышке бардачка. На большей части Вест будет стоять прежняя медиасистема со встроенным дисплеем на 7 дюймов. Такая, как на фото, с вынесенным экраном диагональю 10,4 дюйма, положена топ-версии.
Система на базе Яндекса работает на порядок лучше, чем протестированная нами четыре года назад первая версия. Но всё равно регулярно глючит и требует перезагрузки. Для девайса с Алиэкспресса неплохо, для продукта ведущего российского IT-гиганта – не очень.
Нас же больше интересовала не максималка, а разгон до сотни. Ведь 16‑клапанный мотор при прежних 106 силах теперь второго экокласса. Можно предположить, что дышится ему легче, а значит, можно рассчитывать на прибавку в динамике. Но ее на машине с пробегом 8000 км нет от слова «совсем». Лучшим результатом стали 13,8 с, на 2,5 с хуже заявленного времени. Редакционная Веста с роботом во времена своей молодости была еще медленнее, 15,3 с. И всё же разгон для «ручки» неприлично медленный. Снова что-то не то в программном обеспечении?
Что изменилось (и что не смогли импортозаместить). Форму сидений не меняли, и это хорошо: они у Весты одни из лучших в классе.
Сзади под сокращение попали подлокотник и обогрев. Видимо, это очень сложные опции для освоения. Из приобретений – небольшие карманы в дверях.
Тактильно клавиши стали более «породистыми». А вот авторежим для передних стеклоподъемников исчез. Нет и электроскладывания зеркал, которые пока стоят в старых корпусах. Обещают вернуть со временем. Парктроник теперь отключаемый. Количество заглушек навевает грусть.
Какой расход?
Хорошо, что скромность в расходе топлива никуда не делась. На трассе в режиме +15 к разрешенной скорости маршрутный компьютер показал 6,7 л/100 км. Ровно столько же вышло и по чекам с заправок. Заливали мы АИ‑92, к которому машина не выказывает неприязни.
Очень долго я заправлял редакционную Весту «девяносто пятым», потому что на более дешевом сорте двигатель летом допускал детонацию. Со временем перебором разных сетей АЗС нашел ту, АИ‑92 с которой автомобилю понравился.
Как едут?
На ходу были и другие новые ощущения от Весты NG. Жесткость подвески ничем точно не измерить, однако есть ощущение, что дорестайлинговая машина на ходу чуточку мягче. И на колею она не реагировала вообще, а теперь появилась легкая нервозность в поведении. Виной могут быть возможные отклонения в углах установки колес, хотя едет Веста NG ровно. Шины на ней – те же Pirelli, что и раньше, «сваренные» еще в конце 2021 года. И размерность не менялась, 195/55 R16. Выдающаяся энергоемкость и точность в поворотах никуда не делись.
На мизерном пробеге уже есть стуки в ходовой. И спереди, и сзади. Отзывы первых владельцев свидетельствуют, что проблема системная. Источники – тормозные суппорты и стабилизатор, которые теперь от других поставщиков. На редакционной Весте за 155 тысяч км в подвеске заменены только стойки стабилизатора и пока всё остальное ведет себя тихо. Почувствуйте разницу.
Есть дребезг на третьей передаче. Не исчезло и фирменное подвывание вазовской коробки.
В эффективности тормозов я отличий не заметил, хотя тормозные механизмы теперь китайского производства, а спереди – еще и иной конструкции. Впрочем, это же я говорил и раньше, когда некоторые версии Весты перешли с задних барабанных механизмов на дисковые. Теперь задние дисковые – на всех Вестах без исключения.
В плане акустического комфорта прогресс колоссальный, даже не ожидал. Обновленная машина не хуже редакционной, которой пару месяцев назад сделали полный комплекс качественной «шумки». Сразу заподозрили неладное: тюнинг машин для пресс-парка явление нередкое. Осмотрели арки, пол под задним сиденьем и в багажнике – никаких нештатных материалов. Простукивание дверей и крыльев тоже не дало повода подозревать дополнительную обработку. И только крыша отозвалась непривычно глухо. Но она одна не в состоянии дать такой классный эффект.
Как светит?
С нетерпением ждал темноты, чтобы проверить эффективность светодиодных фар. Их на машине удалось сохранить, это базовое оснащение. Официально прописано +10% к дальности и +32% к яркости ближнего света, +50% к ширине пучка в обоих режимах.
Веста стала светить шире – факт. Причем настолько, что сомневаюсь в необходимости противотуманных фар, которые на «импортозамещенные» машины пока не ставят вообще.
Светодиодная фара нового образца стоит 23–27 тысяч рублей, производство – Киржач. Если хочется осовременить старую Весту, заменить только оптику не выйдет. Потребуются бампер в сборе и верхняя поперечина рамки радиатора, а также небольшая переделка проводки фар. С установкой и окраской едва ли удастся уложиться менее чем в 120 тысяч рублей.
Прибавку в яркости тоже ощутил. Впрочем, на рынке такое разнообразие галогеновых ламп, что можно добиться схожего эффекта на дореформенных машинах, причем не выходя за рамки ПДД и техрегламента.
Но ключевой параметр всё же дальность основного, ближнего света. С ним, увы, никакого прогресса. Обещанных 10% я не заметил. Попробовал чуть поднять пучок регулировкой фар – начали моргать встречные водители.
Задние фонари стали изящнее, лампы накаливания остались только в поворотниках. Но уже есть жалобы: не полностью и вообще не всегда загораются стоп-сигналы.
Есть нарекания и к фарам. На нашей машине не каждый раз загорались ходовые огни. Если оставить переключатель в режиме ближнего света (освещение полностью гаснет при выключении зажигания), то и он не включится. Проблема решается сменой режима подрулевым рычажком и возвращением его в прежнее положение.
Электронные глюки
В Сети встречаются жалобы на неправильную работу или самопроизвольное срабатывание дворников и центрального замка.
Наша машина регулярно выдавала на комбинацию приборов сообщение «Проверьте автомобиль». Почитали инструкцию: так система ругается на «неисправность одного из датчиков педалей, системы контроля состояния аккумулятора и электропитания или датчика уровня масла». Масло оказалось в норме, похожих ошибок электронная диагностика не высветила.
Мистике можно найти объяснение. Вместо импортных электронных блоков теперь стоят от российской Итэлмы. И это хорошо! Но на всё нужно время. И сколько времени уйдет на исправление всех багов, никому не известно.
Чего ей не хватает?
На нынешних Вестах есть далеко не все из запланированных опций. Нет ограничителя скорости, круиз- и климат-контроля, датчиков света и дождя, переднего парктроника, противотуманных фар, трехступенчатого обогрева передних и обычного обогрева задних сидений, сканера мертвых зон. И самого важного – системы стабилизации. Частично проблема их внедрения кроется в отсутствии необходимых компонентов. Но и программное обеспечение, которое создается на нашей стороне, тоже не появится по мановению волшебной палочки. И его мало создать – надо полноценно испытать и «допилить». Обещают, что к докризисному оснащению Веста вернется в течение 2024 года.
Первой на машинах должна появиться система стабилизации костромской сборки – в начале 2024 года. Ждем!
Итог
На месте владельца старой Весты я бы сейчас не спешил за новой машиной. За две недели на тестовой Весте NG всплыл целый ворох проблем. И все они новые, несвойственные дорестайлу. Как минимум год я бы посоветовал выждать, а лучше – два. Правда, китайских деталей в Весте едва ли станет меньше.
Если же ваш автомобиль уже настойчиво требует замены, присмотритесь к подержанным дореформенным Вестам 2021 – начала 2022 года. На гарантии, с небольшими пробегами, от первого владельца – такие машины лишены проблем «импортозамещенных» версий, прослужат долго и беспроблемно.
Кстати, в интернете уже встречаются предложения о продаже полного комплекта оптики и кузовных деталей для внешней переделки Весты в Весту NG. Цена – 180–200 тысяч рублей без учета установки и покраски.
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Фото: Евгений Михалкевич
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