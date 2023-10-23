Какую выбрать Ладу Весту: новую NG или все же докризисную?

«За рулем» сравнил Lada Vesta 2015, 2021 и 2023 годов выпуска

Разгон и динамика

Рестайлинговой Весте NG не понравилась наша попытка проверить ее в условиях полигона на максималку. До паспортных 182 км/ч было еще далеко, когда на отметке 157–158 км/ч зажглась тревожная лампа, и машина начала терять тягу. Остановились – троит. После первого перезапуска двигатель начал работать нормально, после второго погас «чек».

Слева направо: Лады Весты 2021, 2023, 2015 года выпуска

Рано радовались. В следующих попытках разогнаться ситуация повторилась в точности. Сбой проявлялся исключительно на высокой скорости, выкручивать передачи до ограничителя можно было без последствий. И пускай проявляется неисправность на запрещенных в России скоростях, ее системность указывает на наличие какой-то ошибки в прошивке.

Если старую Весту наш электронный сканер «читает» легко в полностью автоматическом режиме, то с новой он не подружился. Пришлось выбирать протокол синхронизации вручную. Высветилась ошибка по подаче топлива и зажиганию, что ситуацию не прояснило. Кстати, редакционная машина за восемь лет и 155 тысяч км пробега «чек» включила только один раз, когда несколько тысяч километров назад начал сдаваться нейтрализатор.

Передняя панель и дверные карты визуальных упрощений по сравнению с изначальной версией Весты NG не претерпели. Верхняя часть выполнена из мягкого пластика, подлокотник на каждой двери снабжен мягкой вставкой, обтянутой экокожей.

Что изменилось. Заменить интерьер дорестайлинговой машины на новый можно. Только вряд ли заработают цифровая приборка и большая медиасистема, которые завязаны на блоки Итэлма. Кто-то попробовал ограничиться дверными картами – но они не стыкуются со старой панелью и мешают крышке ­бардачка. На большей части Вест будет стоять прежняя медиасистема со встроенным дисплеем на 7 дюймов. Такая, как на фото, с вынесенным экраном диагональю 10,4 дюйма, положена топ-версии.

Система на базе Яндекса работает на порядок лучше, чем протестированная нами четыре года назад первая версия. Но всё равно регулярно глючит и требует перезагрузки. Для девайса с Алиэкспресса неплохо, для продукта ведущего российского IT-гиганта – не очень.

Нас же больше интересовала не максималка, а разгон до сотни. Ведь 16‑клапанный мотор при прежних 106 силах теперь второго экокласса. Можно предположить, что дышится ему легче, а значит, можно рассчитывать на прибавку в динамике. Но ее на машине с пробегом 8000 км нет от слова «совсем». Лучшим результатом стали 13,8 с, на 2,5 с хуже заявленного времени. Редакционная Веста с роботом во времена своей молодости была еще медленнее, 15,3 с. И всё же разгон для «ручки» неприлично медленный. Снова что-то не то в программном обеспечении?

Отделка со светлой алькантарой шикарна. Но будет ли она износостойка и хорошо подвергаться чистке? Кстати, в действующем прайс-листе указан только один вариант интерьера – ткань с экокожей черного цвета. Видимо, парадный салон тестовой машине достали из ранних запасов.

Что изменилось (и что не смогли импортозаместить). Форму сидений не меняли, и это хорошо: они у Весты одни из лучших в классе.

Сзади под сокращение попали подлокотник и обогрев. Видимо, это очень сложные опции для освоения. Из приобретений – небольшие ­карманы в дверях.

Тактильно клавиши стали более «породистыми». А вот авторежим для передних стеклоподъемников исчез. Нет и электроскладывания зеркал, которые пока стоят в старых корпусах. Обещают вернуть со временем. Парктроник теперь отключаемый. Количество заглушек навевает грусть.

Какой расход?

Хорошо, что скромность в расходе топлива никуда не делась. На трассе в режиме +15 к разрешенной скорости маршрутный компьютер показал 6,7 л/100 км. Ровно столько же вышло и по чекам с заправок. Заливали мы АИ‑92, к которому машина не выказывает неприязни.

Очень долго я заправлял редакционную Весту «девяносто пятым», потому что на более дешевом сорте двигатель летом допускал детонацию. Со временем перебором разных сетей АЗС нашел ту, АИ‑92 с которой автомобилю понравился.

Идущая в комплекте с большим центральным дисплеем цифровая приборка шикарна по дизайну и функциональности. Впервые видим машину, которая позволяет вывести на весь дисплей онлайн-карту Яндекса с пробками! Однако реакция на нажатие клавиш заторможенная. Некорректно работают топливомер и прогноз запаса хода на баке. Первое из восьми делений на шоссе исчезает через 200–250 км, а компьютер обещает автономность 1350–1400 км. Более-менее корректными показания становятся, когда остаток снижается до четверти. Климат-контроля со стильным реношным блоком нет и, возможно, не будет. Новые крутилки – с механическим приводом, а ведь на дорестайле даже базовое управление ­отопителем было с электронным пультом. Клавиши трехступенчатого обогрева сидений должны были стоять в блоке над крутилками микроклимата. Сейчас на Весту NG ставят кнопки от дорестайла на прежнее место – около рычага коробки. Причем обогрев одноступенчатый, хотя трехпозиционный появился еще в 2017 году. Кнопки ограничителя скорости и круиз-контроля на новом руле оставили, но они не активны. Дооснастить или прописать их невозможно: они завязаны на ESP, которой нет и которую нельзя доустановить отдельно. Без датчика поворота руля, среди прочего, не работает поворот разметки камеры заднего вида.

На старой Весте в принципе не было места под смартфон. В новой нишу сделали шире, но она всё равно тесновата. Место под подстаканники – неудачное. Если занять их, перекрывается доступ к площадке под телефон, а стакан или бутылка упираются в блок микроклимата и мешают переключать передачи.

Как едут?

На ходу были и другие новые ощущения от Весты NG. Жесткость подвески ничем точно не измерить, однако есть ощущение, что дорестайлинговая машина на ходу чуточку мягче. И на колею она не реагировала вообще, а теперь появилась легкая нервозность в поведении. Виной могут быть возможные отклонения в углах установки колес, хотя едет Веста NG ровно. Шины на ней – те же Pirelli, что и раньше, «сваренные» еще в конце 2021 года. И размерность не менялась, 195/55 R16. Выдающаяся энергоемкость и точность в поворотах никуда не делись.

Блок АБС уже китайский, ESP пока нет – но обе системы будут российскими. Минувшим летом в Костроме запустили завод по выпуску аналогичных блоков, который должен снять их дефицит для нашего автопрома. На доставшейся нам рестайлинговой Весте пока еще много компонентов из старых запасов. На фото – привод GKN. Также замечены ремни Contitech, насос стеклоомывателя Continental, усилитель тормозов TRW, генератор Valeo, шины Pirelli (российские), рулевой механизм и подкапотная проводка с маркировкой производства от февраля 2022 года. Такие детали будут постепенно исчезать с товарных автомобилей. В какой спецификации достанется машина конкретному покупателю – предсказать невозможно.

На мизерном пробеге уже есть стуки в ходовой. И спереди, и сзади. Отзывы первых владельцев свидетельствуют, что проблема системная. Источники – тормозные суппорты и стабилизатор, которые теперь от других поставщиков. На редакционной Весте за 155 тысяч км в подвеске заменены только стойки стабилизатора и пока всё остальное ведет себя тихо. Почувствуйте разницу.

Три итерации переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Первая версия – с вставляющимися втулками с разрезом снизу. Такие скрипят и стучат, хотя и не на всех машинах. Второй вариант – с завулканизированными втулками. Он появился спустя несколько лет после начала выпуска Весты и снял все проблемы. Такой «стаб» поставлялся из Чехии. Третий появился на рестайлинговой машине, он сделан в Магнитогорске. Втулки опять без вулканизации, не совпадают с первой итерацией, но, похоже, так же стучат при мизерном пробеге.

Есть дребезг на третьей передаче. Не исчезло и фирменное подвывание вазовской коробки.

В эффективности тормозов я отличий не заметил, хотя тормозные механизмы теперь китайского производства, а спереди – еще и иной конструкции. Впрочем, это же я говорил и раньше, когда некоторые версии Весты перешли с задних барабанных механизмов на дисковые. Теперь задние дисковые – на всех Вестах без исключения.

Передние тормоза заменены целиком. Компоненты китайские, они невзаимозаменяемы с прежними. На фото в центре – колодка TRW с дорестайлинговой машины. Справа – ноунейм с новой. Диаметр диска меньше примерно на 4 мм. Колодки скрипят постоянно, с первых километров. У некоторых владельцев они стерлись уже к 10 тысячам км. Для сравнения: на редакционной машине заводской комплект при активной езде сточился к 45 тысячам км. С заменой проблема: штатные колодки найти сложно, заменителей сайты запчастей пока не знают. Есть подозрение, что компоненты взяты от Ниссанов (Note, Tiida, Cube и других), частично также выпускавшихся и в Китае. Визуально форма вазовских колодок с ними совпадает, но в остальном – надо проверять.

В плане акустического комфорта прогресс колоссальный, даже не ожидал. Обновленная машина не хуже редакционной, которой пару месяцев назад сделали полный комплекс качественной «шумки». Сразу заподозрили неладное: тюнинг машин для пресс-парка явление нередкое. Осмотрели арки, пол под задним сиденьем и в багажнике – никаких нештатных материалов. Простукивание дверей и крыльев тоже не дало повода подозревать дополнительную обработку. И только крыша отозвалась непривычно глухо. Но она одна не в состоянии дать такой классный эффект.

Задние тормозные суппорты стали другими (были Lucas, стали ноунейм), но колодки подходят от дорестайлинговых машин. Барабанные тормоза теперь не ставят в принципе, даже на 90‑сильные версии. Стойки остались производства СААЗ, но форма и расположение маркировки изменились.

Как светит?

С нетерпением ждал темноты, чтобы проверить эффективность светодиодных фар. Их на машине удалось сохранить, это базовое оснащение. Официально прописано +10% к дальности и +32% к яркости ближнего света, +50% к ширине пучка в обоих режимах.

Веста стала светить шире – факт. Причем настолько, что сомневаюсь в необходимости противотуманных фар, которые на «импортозамещенные» машины пока не ставят вообще.

LED-фары светят гораздо шире галогенок, в дальности прибавки практически никакой. Результат сравнения яркости будет зависеть от того, какие лампы стоят в дорестайлинговой машине.

Светодиодная фара нового образца стоит 23–27 тысяч рублей, производство – Киржач. Если хочется осовременить старую Весту, заменить только оптику не выйдет. Потребуются бампер в сборе и верхняя поперечина рамки радиатора, а также небольшая переделка проводки фар. С установкой и окраской едва ли удастся уложиться менее чем в 120 тысяч рублей.

Прибавку в яркости тоже ощутил. Впрочем, на рынке такое разнообразие галогеновых ламп, что можно добиться схожего эффекта на дореформенных машинах, причем не выходя за рамки ПДД и техрегламента.

Но ключевой параметр всё же дальность основного, ближнего света. С ним, увы, никакого прогресса. Обещанных 10% я не заметил. Попробовал чуть поднять пучок регулировкой фар – начали моргать встречные водители.

Задние фонари стали изящнее, лампы накаливания остались только в поворотниках. Но уже есть жалобы: не полностью и вообще не всегда загораются стоп-сигналы.

Сзади изменили фонари, бампер и крышку багажника. Переделка старой версии в NG обойдется примерно в те же 120 тысяч рублей, что и для передка. Попутно придется подпилить выхлопную трубу: на новой Весте она короче и спрятана за бампером.

Есть нарекания и к фарам. На нашей машине не каждый раз загорались ходовые огни. Если оставить переключатель в режиме ближнего света (освещение полностью гаснет при выключении зажигания), то и он не включится. Проблема решается сменой режима подрулевым рычажком и возвращением его в прежнее положение.

Электронные глюки

В Сети встречаются жалобы на неправильную работу или самопроизвольное срабатывание дворников и центрального замка.

Наша машина регулярно выдавала на комбинацию приборов сообщение «Проверьте автомобиль». Почитали инструкцию: так система ругается на «неисправность одного из датчиков педалей, системы контроля состояния аккумулятора и электропитания или датчика уровня масла». Масло оказалось в норме, похожих ошибок электронная диагностика не высветила.

Мистике можно найти объяснение. Вместо импортных электронных блоков теперь стоят от российской Итэлмы. И это хорошо! Но на всё нужно время. И сколько времени уйдет на исправление всех багов, никому не известно.

Средняя и задняя «банки» глушителя изменились по форме. И производитель другой, Tenneco вместо Faurecia. Компания родом из США, а в Тольятти ее завод работает с 2003 года.

Чего ей не хватает?

На нынешних Вестах есть далеко не все из запланированных опций. Нет ограничителя скорости, круиз- и климат-контроля, датчиков света и дождя, переднего парктроника, противотуманных фар, трехступенчатого обогрева передних и обычного обогрева задних сидений, сканера мертвых зон. И самого важного – системы стабилизации. Частично проблема их внедрения кроется в отсутствии необходимых компонентов. Но и программное обеспечение, которое создается на нашей стороне, тоже не появится по мановению волшебной палочки. И его мало создать – надо полноценно испытать и «допилить». Обещают, что к докризисному оснащению Веста вернется в течение 2024 года.

Первой на машинах должна появиться система стабилизации костромской сборки – в начале 2024 года. Ждем!

Дорестайлинговая Веста (слева) отлично едет в любой ипостаси – хоть на «жирных» 15‑дюймовых колесах, хоть на низкопрофильных 17‑х. У подвески завидный ресурс: до 100 тысяч км замены могут потребовать только стойки стабилизатора. Тут вроде бы никаких ухудшений быть не должно. Новая Веста (справа) в целом сохранила управляемость и энергоемкость подвески дорестайла. Но ход чуточку жестче, появилась реакция на колейность.

Итог

На месте владельца старой Весты я бы сейчас не спешил за новой машиной. За две недели на тестовой Весте NG всплыл целый ворох проблем. И все они новые, несвойственные дорестайлу. Как минимум год я бы посоветовал выждать, а лучше – два. Правда, китайских деталей в Весте едва ли станет меньше.

Если же ваш автомобиль уже настойчиво требует замены, присмотритесь к подержанным дореформенным Вестам 2021 – начала 2022 года. На гарантии, с небольшими пробегами, от первого владельца – такие машины лишены проблем «импортозамещенных» версий, прослужат долго и беспроблемно.

Кстати, в интернете уже встречаются предложения о продаже полного комплекта оптики и кузовных деталей для внешней переделки Весты в Весту NG. Цена – 180–200 тысяч рублей без учета установки и покраски.

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Фото: Евгений Михалкевич