Шумоизоляция: развенчиваем мифы, показываем результат

Редакционная Лада Веста получила полный комплект шумоизоляции. Рассказываем о нюансах процесса и использованных материалах, опровергаем расхожие страшилки и замеряем реальное снижение уровня шума.

Львиную долю российского рынка заняли отечественные и китайские автомобили. При неплохом оснащении у большей их части есть недоработки по части шумоизоляции.

Наши автомобили любят пропускать в салон звуки двигателя и трансмиссии, «китайцы» – гул от шин через колесные арки. Жить с этим можно. Но зачем мириться, если недостаток легко исправить дополнительной шумоизоляцией?

Мы провели эксперимент, взяв отлично подходящую для него машину из редакционного парка. Седан Лада Веста получил полный комплект шумоизоляции от российского бренда «Шумофф». Попутно своими глазами увидели, обоснованы ли расхожие мифы о таком тюнинге.

Масса

Бытует мнение, что шумоизоляция добавляет бешеные килограммы к массе автомобиля. Что ж, она действительно не невесомая. И одна из причин, по которой автопроизводители наклеивают ее точечно, заключается в борьбе за каждый грамм снаряженной массы машины.

Однако прибавка не так уж велика. Комплект для дверей и колесных арок (минимальный и одновременно весьма эффективный комплекс для массовых моделей) потянет на 15-17 кг. Полная обработка добавит 60-70 кг. На разгон, расход топлива и торможение это не окажет заметного влияния.

Дополнительная шумоизоляция даст особенно заметный эффект на бюджетных машинах. Самое проблемное место у большинства из них – колесные арки.

Коррозия

Если материалы наносятся на чистый окрашенный металл, то ничего с ним и не случится. Он уже защищен. Если уже есть очаг коррозии, то слой шумоизоляции изолирует его от воды и кислорода. Соответственно, должен прекратиться сам пагубный процесс. Вдобавок в составе монтажного слоя есть специальные ингибиторы коррозии, которые обеспечивают дополнительную защиту.

Запахи и безопасность материалов

Некоторые боятся «химии», из которой состоят шумо- и виброизолирующие материалы. Однако все авторитетные производители гарантируют безопасность соответствующими сертификатами. Люди могут находиться в окружении наклеенных на кузов матов в абсолютной безопасности. Никаких посторонних запахов вы не почувствуете, даже если сядете в салон сразу по окончании всех работ.

Материалы кладутся в два-три слоя. Толщина подбирается под конкретную модель машины. На один автомобиль уходит до десятка различных типов матов. Тщательное приклеивание – это львиная доля положительного эффекта.

Скрип салона

Есть опасения, что после полной разборки и сборки салон перестанет быть таким тихим, как до тюнинга.

Во-первых, давно прошло время одноразового крепежа, ломающегося при попытке снять деталь.

Во-вторых, при поломке каких-либо пистонов, винтов и т.п. сервисмены обязательно заменят их на новые.

В-третьих, дверные карты, приборная панель и некоторые другие элементы попутно проклеиваются противоскрипной лентой.

В результате в салоне станет тише не только из-за дополнительной шумоизоляции, но и за счет исчезнувших «сверчков». Поэтому особенно крутой эффект будет ощутим в возрастных бюджетных машинах.

Не будет заметного эффекта

Многие пребывают в убеждении, что, к примеру, снижение уровня шума с 75 до 74 дБа – это «ни о чем», жалкие 1,3%. На самом деле это снижение в 1,26 раза. Минус 3 дБа – тише вдвое, минус 5 дБа – более чем втрое. Поэтому эффект по итогам инструментальных замеров окажется более чем существенным. Нужно только правильно его трактовать.

Однако шумомер не передает всю полноту картины. Нужно слушать собственным ухом, и оно тоже не даст себя обмануть. После грамотно проведенных работ с использованием качественных материалов результат не заставит себя ждать. Даже если сделан не полный комплекс.

Дорого

Стоимость материала и работ по нанесению шумоизоляции на арки и двери – около 30 тысяч рублей. «Зашумить» весь кузов будет стоить 60-70 тысяч. Не так уж дорого на фоне цен на машины. Если хочется сэкономить, можно всё сделать самому. Например, арки и двери сделаете за выходные, потратив на материалы и расходники не больше 20 тысяч.

На нашей Весте базовый комплект шумоизоляции снял от 1 до 2,5 дБа при замерах на скорости 60, 80 и 100 км/ч. Полный комплекс работ довел эффект до 2,5-4 дБа. Игра стоит свеч!