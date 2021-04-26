Какие «головы» сняли?
С начала выпуска Lada Vesta и XRAY оснащались (в дорогих версиях) мультимедийными комплексами с тачскрином и встроенной навигацией. На Весту ставили вазовскую систему, родственную Гранте.
Иксрею, как носителю платформы В0, полагалось головное устройство от Renault.
Теперь оба комплекса отправлены в отставку: их заменили версии с медиасистемой EnjoY Pro. Чем она отличается от предшественниц?
Не тормозит и не зависает! (+)
К «голове» Иксрея претензий не было: она обладала адекватным откликом на нажатие.
А вот вазовская нещадно тормозила и зависала, требуя как минимум перезагрузки, а то и перепрошивки. Пользоваться было неудобно, а на ходу еще и небезопасно.
Для обеих моделей можно было купить за 30 000 рублей медиасистему разработки Яндекса. Но этот продукт, на удивление, тоже сырой и работающий со сбоями. Тестировали его месяц на редакционной Весте — ни одного приятного воспоминания.
А вот EnjoY Pro за достаточно продолжительное время использования не дал ни одного сбоя — ни в Весте SW Cross, ни в Иксрее Cross.
Есть онлайн-сервисы (развлекательные — тоже) (+)
Сотрудничество Лады с Яндексом обернулось логичным появлением его основных сервисов в мультимедийке. Пользователю доступны интернет-браузер, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор и информация о погоде.
Команды можно подавать через голосовую помощницу Алису. Микрофон с шумоподавлением четко отсекает помехи вроде свиста ветра в открытом окне и других посторонних звуков.
Встроенный интернет-браузер позволяет на стоянке посмотреть любимые сайты и видео. Правда, как только машина наберёт больше 5 км/ч, видео останавливается — ради безопасности.
Навигатор стал полезным (+)
Старые вазовские навигации показывали пробки, но в неполном объеме и не слишком толково вели по маршруту.
Яндекс.Навигатор тоже не во всем идеален. Зато у него лучшая информация о дорожной ситуации из всех подобных приложений в реальном времени, голосовые подсказки о камерах, дорожные события, любимые места на карте). Есть и офлайн-режим.
Теперь владельцы Лад будут реже будут пользоваться в машине смартфоном как навигатором — карты отображаются на большом, удобно расположенном дисплее.
Интернет не разорит (+)
Подключить интернет к мультимедиа можно двумя путями. Самый простой — раздать WiFi со своего телефона. Если будете пользоваться только навигацией, трафика много не уйдет. Минус — ускоренный разряд батареи.
Можно купить отдельный модем и вставить его в USB-порт в бардачке. Правда, дилерская цена на фирменный комплект «кусается»: 9000 рублей за модем и год оплаченного трафика, далее — 250 рублей в месяц.
Но в любом салоне связи можно купить такой же «пакет» дешевле — оптимальное решение для тех, кто собирается использовать возможности новой мультимедийки по полной программе.
Звук стал «дороже» (+)
Впервые на Ладах появился «породистый» звук — технологии Arkamys принесли в тольяттинские «бюджетники» объемное звучание. Контраст с аудиосистемой старой Весты разительный. Не пришлось даже лезть в тонкие настройки, чтобы его почувствовать.
Разработчики уверяют, что для трех разных кузовов — Весты-седана, Весты-универсала и Иксрея — проводили отдельные тесты и выработали свои установки. Иными словами, в каждой машине звук выставлен именно под ее объем и форму салона.
Приложения не установишь (-)
Сторонние приложения, как в китайские «головы» на Андроиде, не установишь. Впрочем, это незначительный недостаток — мало кто из брендов такое разрешает.
А сколько стоит?
Новая мультимедийка для средних версий идет в пакете опций, в дорогие ставится по умолчанию. Минимальные цены моделей с мультимедиа EnjoY Pro таковы: Лада Веста — 856 900 рублей, Лада Веста SW — 910 900, Лада Веста Cross — 940 900, Лада Веста SW Cross — 994 900, Лада XRAY — 887 900, Лада XRAY Cross — 973 900 рублей.
- Тест мобильных приложений с картами и пробками — тут.