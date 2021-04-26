У EnjoY Pro есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay, Яндекс.Навигатор и другие онлайн-сервисы Яндекса. И она во всем лучше прежних мультимедиа, которые устанавливали на Лады. Хотя один недостаток мы все-таки нашли.

Какие «головы» сняли?

С начала выпуска Lada Vesta и XRAY оснащались (в дорогих версиях) мультимедийными комплексами с тачскрином и встроенной навигацией. На Весту ставили вазовскую систему, родственную Гранте.

Иксрею, как носителю платформы В0, полагалось головное устройство от Renault.

Теперь оба комплекса отправлены в отставку: их заменили версии с медиасистемой EnjoY Pro. Чем она отличается от предшественниц?

Не тормозит и не зависает! (+)

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К «голове» Иксрея претензий не было: она обладала адекватным откликом на нажатие.

А вот вазовская нещадно тормозила и зависала, требуя как минимум перезагрузки, а то и перепрошивки. Пользоваться было неудобно, а на ходу еще и небезопасно.

В основном меню собраны иконки всех программ. Слева значки доступа к основным разделам.

Для обеих моделей можно было купить за 30 000 рублей медиасистему разработки Яндекса. Но этот продукт, на удивление, тоже сырой и работающий со сбоями. Тестировали его месяц на редакционной Весте — ни одного приятного воспоминания.

А вот EnjoY Pro за достаточно продолжительное время использования не дал ни одного сбоя — ни в Весте SW Cross, ни в Иксрее Cross.

Есть онлайн-сервисы (развлекательные — тоже) (+)

Сотрудничество Лады с Яндексом обернулось логичным появлением его основных сервисов в мультимедийке. Пользователю доступны интернет-браузер, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор и информация о погоде.

Браузер не такой шустрый, как на смартфоне, но пользоваться удобно. В движении — выключается.

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Команды можно подавать через голосовую помощницу Алису. Микрофон с шумоподавлением четко отсекает помехи вроде свиста ветра в открытом окне и других посторонних звуков.

Встроенный интернет-браузер позволяет на стоянке посмотреть любимые сайты и видео. Правда, как только машина наберёт больше 5 км/ч, видео останавливается — ради безопасности.

Навигатор стал полезным (+)

Старые вазовские навигации показывали пробки, но в неполном объеме и не слишком толково вели по маршруту.

Яндекс.Навигатор тоже не во всем идеален. Зато у него лучшая информация о дорожной ситуации из всех подобных приложений в реальном времени, голосовые подсказки о камерах, дорожные события, любимые места на карте). Есть и офлайн-режим.

Справа «выдвигается» виджет с дополнительной информацией. Его можно листать: погода, музыка, пробки.

Теперь владельцы Лад будут реже будут пользоваться в машине смартфоном как навигатором — карты отображаются на большом, удобно расположенном дисплее.

Интернет не разорит (+)

Подключить интернет к мультимедиа можно двумя путями. Самый простой — раздать WiFi со своего телефона. Если будете пользоваться только навигацией, трафика много не уйдет. Минус — ускоренный разряд батареи.

В Весте USB-модем встает вдоль боковой стенки бардачка. В Иксрее (на фото) — поперек. Чтобы постоянно его не задевать, лучше купить Г-образный переходник.

Можно купить отдельный модем и вставить его в USB-порт в бардачке. Правда, дилерская цена на фирменный комплект «кусается»: 9000 рублей за модем и год оплаченного трафика, далее — 250 рублей в месяц.

Но в любом салоне связи можно купить такой же «пакет» дешевле — оптимальное решение для тех, кто собирается использовать возможности новой мультимедийки по полной программе.

Звук стал «дороже» (+)

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Впервые на Ладах появился «породистый» звук — технологии Arkamys принесли в тольяттинские «бюджетники» объемное звучание. Контраст с аудиосистемой старой Весты разительный. Не пришлось даже лезть в тонкие настройки, чтобы его почувствовать.

Разработчики уверяют, что для трех разных кузовов — Весты-седана, Весты-универсала и Иксрея — проводили отдельные тесты и выработали свои установки. Иными словами, в каждой машине звук выставлен именно под ее объем и форму салона.

Камера заднего вида у EnjoY Pro с динамической разметкой.

Приложения не установишь (-)

Сторонние приложения, как в китайские «головы» на Андроиде, не установишь. Впрочем, это незначительный недостаток — мало кто из брендов такое разрешает.

А сколько стоит?

Новая мультимедийка для средних версий идет в пакете опций, в дорогие ставится по умолчанию. Минимальные цены моделей с мультимедиа EnjoY Pro таковы: Лада Веста — 856 900 рублей, Лада Веста SW — 910 900, Лада Веста Cross — 940 900, Лада Веста SW Cross — 994 900, Лада XRAY — 887 900, Лада XRAY Cross — 973 900 рублей.

Тест мобильных приложений с картами и пробками — тут.