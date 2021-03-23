Водителей предупредят об опасностях через навигатор

В приложении Яндекс.Навигатор появилась новая функция — предупреждения об опасностях на дорогах.

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Программа стала учитывать опасные участки на выбранном водителем маршруте. Это, например, участки, где легко не заметить пешеходов, сложные перекрестки или опасные для обгона места. Эти подсказки помогут водителям не повторять чужие ошибки.

Для каждой опасности был разработан собственный значок, который легко считывается и без письменных пояснений. При желании в настройках можно активировать голосовые предупреждения, которые звучат, например, так:

Впереди опасный участок для обгона

Карта опасных участков создавалась на основе анализа статистики ДТП. Всего было изучено 140 тысяч аварий. В итоге в памяти приложения уже представлено более 1380 опасных участков. Опасности на дорогах делятся на четыре типа:

«Мы уделяем большое внимание безопасности на дорогах. Навигатор уже умеет предупреждать о приближении к школам и превышении скорости, — рассказал Олег Левчук, руководитель Яндекс.Карт и Навигатора. — Предупреждения о разных видах опасных мест — еще одна мера, которая будет помогать водить автомобиль более аккуратно, а значит — более безопасно».

Ранее в Яндекс.Навигаторе появилась функция прокладки маршрутов для грузовых автомобилей и пикапов.

Фото: Яндекс, Иван Карпов/Unsplash