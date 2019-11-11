На Lada Vesta теперь устанавливают Яндекс.Авто

Восьмидюймовым экраном оснастят топовые комплектации.

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Впервые АВТОВАЗ установил мультимедиасистему Яндекс.Авто на XRAY Cross Instinct, теперь ее получат и автомобили Lada Vesta в топовых комплектациях, сообщается в группе AvtoVAZ News.

Тестирование функции уже проводят на нескольких автомобилях. По недавней традиции все новое пробуется сначала на XRAY, а потом переносится на семейство Lada Vesta. Так что планшета на передней панели не предвидится, всё будет как у хэтчбека. Весту с сервисами Яндекса показали еще на Московском автосалоне в 2018 году.

Кстати, обновления Весты в этом году ждать не стоит. Возможно, оно произойдет в следующем году.

Фото: Егор Алеев/ТАСС, vk.com/avtovaznewsspb