На Lada Vesta теперь устанавливают Яндекс.Авто — журнал За рулем

На Lada Vesta теперь устанавливают Яндекс.Авто

Восьмидюймовым экраном оснастят топовые комплектации.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

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Впервые АВТОВАЗ установил мультимедиасистему Яндекс.Авто на XRAY Cross Instinct, теперь ее получат и автомобили Lada Vesta в топовых комплектациях, сообщается в группе AvtoVAZ News.

Тестирование функции уже проводят на нескольких автомобилях. По недавней традиции все новое пробуется сначала на XRAY, а потом переносится на семейство Lada Vesta. Так что планшета на передней панели не предвидится, всё будет как у хэтчбека. Весту с сервисами Яндекса показали еще на Московском автосалоне в 2018 году.

Фото: Егор Алеев/ТАСС, vk.com/avtovaznewsspb

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Отзывы о LADA Vesta (26)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

2019 год выпуска

Недостатки:

маты нельзя употреблять, потому недостатков нет.

Комментарий:

менее месяца владения менее 1000 км. пробега. Застучал мотор. Ждем заключение завода.

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