На Lada Vesta теперь устанавливают Яндекс.Авто
Восьмидюймовым экраном оснастят топовые комплектации.
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Впервые АВТОВАЗ установил мультимедиасистему Яндекс.Авто на XRAY Cross Instinct, теперь ее получат и автомобили Lada Vesta в топовых комплектациях, сообщается в группе AvtoVAZ News.
Тестирование функции уже проводят на нескольких автомобилях. По недавней традиции все новое пробуется сначала на XRAY, а потом переносится на семейство Lada Vesta. Так что планшета на передней панели не предвидится, всё будет как у хэтчбека. Весту с сервисами Яндекса показали еще на Московском автосалоне в 2018 году.
Фото: Егор Алеев/ТАСС, vk.com/avtovaznewsspb
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