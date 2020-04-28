Новая Lada XRAY Cross Instinct теперь продается через интернет

С автоматом машина стоит от 1 048 900 рублей.

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С сегодняшнего дня новую модификацию Лады XRAY Сross Instinct, оснащенную мультимедийной системой Яндекс.Авто, можно приобрести онлайн. Это топовая, ну и самая дорогая версия в линейке кроссового Иксрея.

Узнать XRAY Cross Instinсt можно по контрастным деталям — черной крыше c антенной в форме акульего плавника, черным зеркалам и черным дискам колес с алмазной шлифовкой. В автомобиле фактурная обивка сидений, черные глянцевые ручки, а также надписи с названием специальной версии на обивке кресел и порогах.

Это первый автомобиль Лада, оснащенный мультимедийной системой Яндекс.Авто. Также здесь установлены увеличенный до 8 дюймов сенсорный экран и камера заднего вида. Яндекс.Авто позволяет подключить автомобиль к интернету, а также воспользоваться Яндекс.Навигатором, Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и Яндекс.Браузером, а поможет в этом голосовой ассистент Алиса, с помощью которого можно управлять всеми функциями не отвлекаясь от дороги.

На сенсорном экране можно открыть сразу несколько приложений, а любимая музыка или избранные маршруты отображаются в виджетах.

Выход в интернет и поддержка работы онлайн-сервисов осуществляются через встроенный 4G-модем. При покупке автомобиля в подарок клиент получит полгода интернета и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс2.

Новая специальная версия Lada XRAY Cross Instinct предлагается в двух вариантах исполнения: с автоматом в сочетании с двигателем 1,6 л (113 л.с.) — от 1 048 900 рублей, или с механической коробкой передач и двигателем 1,8 л (122 л.с.) — от 988 900 рублей.

Чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо выбрать понравившийся автомобиль у дилера на сайте lada.ru. Система сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации автомобиля и обсуждения деталей сделки: нужен ли трейд-ин, кредит, дополнительное оборудование.

После оплаты, в зависимости от ситуации в регионе, автомобиль можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора с соблюдением всех мер безопасности.

Новая Lada XRAY Cross Instinct теперь продается через интернет С автоматом машина стоит от 1 048 900 рублей. Новая Lada XRAY Cross Instinct теперь продается через интернет

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Фото: АВТОВАЗ