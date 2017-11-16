«Трешка», «шестерка» и все семейство Жигулей. Часть 2

В честь дня рождения «копейки» «За рулем» вспоминает историю вазовской «классики». У нас был свой люкс!

Историю ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 читайте тут. А теперь поговорим об одном из самых красивых автомобилей в нашей автомобильной истории — ВАЗ‑2103.

Советский люкс

ВАЗ‑2102 — последний ВАЗ, у которого имелся заморский близнец. Перед быстро набиравшим силу брендом стояла задача запустить новую модель. Нужна была люксовая версия со своим экстерьером, салоном и более мощным двигателем. По аналогии с Fiat 125 — люкс-моделью, показанной на следующий год после 124‑го.

ВАЗ-2103 (1972–1984). По переднему фартуку видно: ранняя машина или нет. У первых экземпляров он был глухой, за что машины называли «глухарями». Потом появилась «тёрка» — на фартуке сделали 25 прорезей для охлаждения. И только потом сделали две крупные прорези, как на фото.

На сей раз вазовцы не стали брать готовое, ведь Fiat 124 и Fiat 125 по сути были разными машинами. А новый ВАЗ требовалось унифицировать с предшественником. И в Тольятти справились блестяще, создав один из самых красивых автомобилей в нашей автомобильной истории — ВАЗ‑2103.

Интерьер «трешка» невероятно красив. Было множество комбинаций цветов, голый металл на дверях прикрыли пластиком, на полу появился ковролин вместо резинового покрытия. Центр передней панели украшали стрелочные часы. И впервые появилась настоящая центральная консоль для радиоприемника А‑271. Потом этот приемник перекочевал и на 24‑ю Волгу.

«Трешка» красива и в деталях. Шеренга приборов в индивидуальных колодцах, каждая клавиша обрамлена хромированной рамкой. И всё это на деревянной панели — настоящий спортшик! Тахометром ни один другой наш легковой автомобиль тогда похвастать не мог!

Двигатель ВАЗ‑2103 надолго стал основным в линейке Жигулей и оставался таковым почти до самой отставки. С полутора литров сняли 72 л.с. «Трешка» на тот момент была самой динамичной серийной советской моделью.

«Трешка» получила четыре фары в обрамлении хромированной решетки, стильные фонари, молдинги на боковинах и арках, вентиляционные решетки на задних стойках, иные колеса. И совершенно новый салон: сиденья с тканевыми вставками, задний диван с подлокотником, дверные карты прикрыли голый металл. Новую переднюю панель со «спортивными» приборами отделали под дерево, на пол вместо резинового покрытия постелили ковролин. Под капотом прописался новый двигатель — нарастил 300 кубиков, а мощность поднялась до 72 л.с.

Оригинальными по сравнению с первой моделью были и передние сиденья. Обивка комбинированная — кожзам и ткань. Такие подголовники из категории «товаров народного потребления» устанавливали самостоятельно.

Задний диван также получил комбинированную обивку и центральный подлокотник.

Новые Жигули не только выглядели престижней базовой модели, но и были лучше в движении. Пересаживаюсь из «копейки» в «трешку» — и явно ощущаю прирост сил. Полуторалитровый мотор имеет неплохую эластичность и прекрасно тянет. А новый салон и дополнительная шумоизоляция сделали «трешку» заметно тише.

Хотя некоторые стилистические ходы перекликаются с Фиатами 125 и 124 Special, экстерьер ВАЗ‑2103 абсолютно самостоятелен. И образ вышел удачнее итальянских аналогов. Так считают не только у нас.

Я поездил на всех отечественных машинах тех лет, поэтому у меня нет сомнений: по уровню шумоизоляции «трешка» почти не отставала от куда более престижной и недосягаемой 24‑й Волги. А стильный интерьер, сотканный из мягкого пластика, не гремит даже спустя 45 лет. ВАЗ‑2103 стал символом успешности советского человека, недаром именно на нем ездили хорошо обеспеченный Ипполит из кинофильма «Ирония судьбы» и директор завода Катерина из фильма «Москва слезам не верит»!

ВАЗ-2106 (1976–2006). «Шестерка» стала настоящим долгожителем. С годами декор кузова упростили — отказались от отделки арок и хромированных молдингов на порогах. С колес исчезли колпаки.

Одно из главных изменений в салоне — сиденья. Они не только поменяли обивку, но и получили подголовники.

Как и у «трешки», задний диван шестой модели получил откидной центральный подлокотник.

ВАЗ‑2103 закрепил успех молодого Волжского завода. Новая модель — каждый год!

«Шестерка» и миллионы

Уже в 73‑м году были выпущены миллионные Жигули. Но потом наступило затишье. Чтобы как-то изменить ситуацию, в Тольятти пошли на хитрость, выпустив как бы новую модель ВАЗ‑2106. По сути это была обновленная «трешка». ВАЗ‑2106 отличался внешним декором, задней светотехникой, иными бамперами. Немного освежили салон, на сиденьях появились подголовники. Но на ходу «шестерка» ничем не отличалась от «трешки». И хотя эта была самая мощная Лада на тот момент (1,6‑литровый мотор выдавал 75 л.с.), разницу в динамике я не уловил.

Отличий от салона ВАЗ‑2103 немного. Разве что оригинальные дверные карты.

Количество клавиш на приборной панели сократилось — включение стеклоочистителей отдали подрулевому рычажку. А подсветка комбинации активировалась вместе с включением света.

Базовым двигателем стал ВАЗ‑2106 объемом 1,6 литра и мощностью 75 л. с. Его легко вычислить по синему блоку цилиндров.

ВАЗ‑2106 — первая отечественная модель, у которой задние фонари совместили в себе все сигнальные функции (в том числе и указатели заднего хода).



В отличие от первых трех моделей, закончивших свою карьеру еще в восьмидесятые годы, «шестерка» стала настоящим долгожителем, продержавшись на конвейере тридцать лет. Причем в Тольятти «шестерка» выпускалась аж до 2001 года, когда окончательно уступила нитку конвейера десятому семейству. А затишье между моделями 2103 и 2106 объяснялось просто — завод вел разработку настоящей «бомбы».

Вы, конечно, догадались, о какой «бомбе» пойдет речь в третьей части нашей истории. Продолжение следует — заходите почаще!

Прочитать историю Жигулей полностью можно в апрельском выпуске журнала «За рулем».

Редакция «За рулем» выражает благодарность администрации «Автомузей Моторы Октября» за помощь в организации съёмки. А также Дмитрию Соловьёву, Илье Чистову, Алексею Лыскину, Сергею Беляеву, Кириллу Симонову, Денису Изотову и Станиславу Гейибову за предоставленные автомобили.

«Трешка», «шестерка» и все семейство Жигулей. Часть 2 В честь дня рождения «копейки» «За рулем» вспоминает историю вазовской «классики». У нас был свой люкс! «Трешка», «шестерка» и все семейство Жигулей. Часть 2





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