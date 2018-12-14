Ретротест символа 70-х: ГАЗ-24 Волга первой серии!

Купить такой автомобиль могли только избранные. Даже при наличии нужных средств — а стоила она немало. К сожалению, до сегодняшних дней дожили далеко не все «двадцать четвертые». Но в наши руки попал автомобиль так называемой первой серии — 1972 года выпуска, в цвете антрацит. Да еще и с красным салоном — настоящее сокровище!

Хотя за время производства Волгу неоднократно улучшали, условно модель можно разделить на первую и вторую серии. У машины второй серии появились указатели поворотов на передних крыльях, клыки на бамперах.

Усевшись за руль, поражаешься, насколько легко и сочно открывается и закрывается водительская дверь. Буквально пальцем. На остальных советских автомобилях такой номер не прокатит.

В салоне отличий между первой и второй серией больше, чем снаружи — у ранних машин иная отделка передней панели, другой радиоприемник, другая конструкция замков поворотных форточек и, конечно же, ленточный спидометр. Это был особый шик! Красная полоса-указатель двигается по шкале по мере набора скорости. Жаль, что спидометр такой конструкции оказался довольно капризным и красная лента со временем начинала дергаться. Потому от такого прибора и отказались в пользу обычного стрелочного.

Посадка очень удобная — все под рукой. Руль — гигантский. Места в салоне очень много, особенно по ширине. А строгая плоская передняя панель только усиливает это ощущение.

Изначально 24-я Волга официально считалась шестиместной. Между передними сиденьями был откидной подлокотник, служивший и дополнительным местом. Но, при введении обязательных ремней безопасности автомобиль стал формально пятиместным. Да и без этого ехать третьим пассажиром спереди было сложно и неудобно. Не только из-за посадки. В отличие от 21-й Волги, у новой машины рычаг КПП переехал с рулевой колонки на центральный тоннель.

Приборная панель была проста по форме и лаконична по оформлению. Верхняя часть была отделана мягким пластиком. А вот снизу долгое время был оголенный металл.

Радиоприемник АТ-66 был базовым оборудованием. Правда кнопки со временем оплавляются на солнце.

Особый шик ранних машин — ленточный спидометр. Очень красивое решение. Но конструкция оказалась сложной и ненадежной.

Еще больше простора в Волге сзади. Хотя чаще всего, при наличии персонального водителя, главный пассажир предпочитал место впереди. Дело в том, что задний диван — очень мягкий, как и сама подвеска. Потому пассажиров часто укачивало.

Подлокотник между передними сиденьями в сложенном состоянии превращался в дополнительное место. Но с введением ремней безопасности Волга официально стала пятиместной.

Задний ряд очень просторный, а диван мягкий. Для некоторых даже излишне.

Изначально для 24-й Волги планировалось использовать двигатель V6. Но от него отказались. В итоге «двадцатьчетверке» достался обычный четырехцилиндровый двигатель 24Д объемом 2,45 литра и мощностью 95 л.с. Не бог весть какая мощность даже по тем временам, но крутящий момент был солидным — 186 Нм, которые достигались уже при 2200 об/мин. И это отлично чувствуется при троганье с места. Можно смело бросать педаль сцепления — автомобиль при этом начинает катиться.

До 100 км/ч тяга очень приличная. Радует и четырехступенчатая коробка передач — у нее четкий избирательный механизм и хорошо подобранные передаточные числа. Переключаться — одно удовольствие, хотя с такой тягой часто орудовать рычагом не приходится.

Двигатель 24Д выдает 95 л.с. — даже для тех лет невыдающаяся мощность для такого автомобиля. Зато крутящий момент в 186 Н*м доступен уже с 2000 об/мин.

Ехать быстро не хочется по нескольким причинам. Во-первых, Волга не любит извилистую дорогу, отвечая задержками в реакциях на поворот руля и большими кренами. Ты буквально ждешь, когда выберутся все зазоры в бесконечном количестве соединений в рулевой трапеции. Плюс тормоза не самые удобные — барабанные механизмы на всех колесах не отличаются эффективностью.

Со временем на бамперах появились клыки. А позже, под занавес производства изменилась и задняя панель. Отштамповка под номерной знак стала шире под номера нового образца. Исчезли отдельные светоотражатели, которые переехали в задние фонари.

Но при размеренном движении на мягких высокопрофильных шинах наступает полная гармония. Очень мягкая подвеска без следа растворяет все изъяны дорожного покрытия. На длинной волне 24-я Волга спокойно покачивается, словно дорогая яхта. А шумоизоляции позавидовали бы владельцы Жигулей — не будем вспоминать про шум в Москвичах и Запорожцах.

Самое точное определение для движения Волги — плывет. Она действительно плывет по дороге, степенно и невозмутимо.

Ретротест «ушастого» смотрите и читайте тут.

Фото: Анастасия Аверина