Новость об обновлении Lada Vesta оказалась фейком

Сотрудники издания, распространившего информацию, признались, что изложенное являлось первоапрельской шуткой.

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Появившиеся вчера в Сети данные о том, что семейство Lada Vesta в ближайшее время ждет рестайлинг, оказались розыгрышем. Утром 2 апреля заголовок соответствующей заметки на сайте Лада.Онлайн был исправлен с дополнением: «первоапрельская шутка». Напомним, речь шла о том, что рестайлинговая версия модели появится до конца 2020 года и первой получит светодиодные фары.

В комментариях к заметке представитель издания указал, что работы над LED-светотехникой на АВТОВАЗе действительно ведутся, а вот информация о том, что Веста обновится в текущем году и получит LED-оптику, являются неправдой, изданию ничего такого не известно. Стоит пояснить, что данный ресурс не выражает официальную позицию производителя, является независимым и использует собственные источники информации.

Между тем некоторые шансы на то, что LADA Vesta переживет обновление до конца 2020 года, все еще сохраняются, однако в сложившейся ситуации они уменьшаются буквально с каждым днем. Весьма вероятно, что дебют обновленного флагмана все-же будет перенесен на 2021 год.

Запуск в производство спортуниверсала Lada Vesta SW Sport тоже откладывается, как минимум до июня.

Фото: АВТОВАЗ