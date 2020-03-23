Запуск Vesta SW Sport отложен минимум до июня

Вслед за отложенным стартом производства может последовать и полное закрытие проекта.

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Спортивная версия универсала на базе Весты не появится на сборке в марте-апреле, как предполагалось ранее. По предварительным данным, план производства Lada Vesta SW Sport до конца 2020 года предусматривал сборку 200 или 300 автомобилей, однако теперь эти планы, скорее всего, будут пересмотрены.

Более того, есть вероятность, что проект и вовсе будет свернут по экономическим причинам, со ссылкой на собственные источники сообщает паблик «For Friends & Для Друзей» сети Вконтакте. Можно предположить что одной из главных причин пересмотра планов является сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением вируса COVID-19.

Напомним, 145-сильный седан Lada Vesta Sport стартовал на рынке в январе 2019 года, хотя по первоначальным планам это должно было произойти в 2018-м. Сейчас цены на автомобили составляют 1 042 900 рублей за комплектацию Luxe и 1 078 900 рублей за Luxe/Multimedia. Автомобили собирают в Тольятти на территории дочерней компании «Лада Спорт».

Там же производят более доступные Lada Granta Drive Active.

Фото: АВТОВАЗ