Lada Granta Drive Active: погнали за драйвом — журнал За рулем

Lada Granta Drive Active: погнали за драйвом

Лада, озабоченная укреплением имиджа и в погоне за молодежной аудиторией, выдала еще один горячий седан.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Гранта Драйв Актив должна быть горячей в образе — несет красные строчки в бампере, руле, ковриках, сиденьях. Этого уже может быть достаточно, чтобы отдать 630 тыс. руб. Но на Ладе пошли дальше и предложили новое содержание. Насколько они глубоко копнули и не затупилась ли «лопата», читайте и смотрите видеотест здесь.

Lada Granta Drive Active

Lada Granta Drive Active

Фото: «За рулем»
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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Очередной высер, ни на что путнее не способны- грустно((

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