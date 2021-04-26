Lada Vesta и XRAY: цены выросли

Правда, пока не у семейств целиком, а лишь у дорогих версий.

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Среди седанов Vesta подорожали версии Luxe/Prestige и Exclusive: первая обойдется в 931 900 рублей (106 л.с., 5МКП) или в 1 026 900 рублей (113 л.с., вариатор), вторая — в 963 900 рублей (106 л.с., 5МКП) или 1 058 900 рублей (113 л.с., вариатор CVT). Приподнятые седаны Vesta Cross в комплектации Luxe/Prestige оценены в 1 031 900 рублей (122 л.с., 5МКП) и в 1 091 900 рублей (113 л.с., CVT).

Универсалы Vesta SW в комплектации Luxe/Prestige стоят 988 900 рублей (106 л.с., 5МКП) и 1 083 900 рублей (113 л.с., CVT), а в комплектации Exclusive — 1 020 900 рублей (106 л.с., 5МКП) и 1 115 900 рублей (113 л.с., CVT), пишет Цена.Авто. Кросс-версии Vesta SW Cross в варианте Luxe/Prestige подорожали до 1 088 900 рублей (122 л.с., 5МКП) и до 1 148 900 рублей (113 л.с., CVT).

Vesta SW Cross

За хэтчбек XRAY в варианте оснащения Luxe/Prestige теперь придется выложить 887 900 рублей при покупке машины с двигателем мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой МКП или 917 900 рублей, если приобретаете автомобиль с тем же мотором, но в паре с 5-ступенчатым роботом АМТ.

XRAY Cross Black

У модификации XRAY Cross подорожали версии Black, Luxe/Prestige и Instinct. Black стоит от 973 900 (122 л.с., 5МКП) до 1 033 900 рублей (113 л.с., CVT). Luxe/Prestige — от 1 029 900 (122 л.с., 5МКП) до 1 089 900 рублей (113 л.с., CVT). Instinct — от 1 054 900 (122 л.с., 5МКП) до 1 114 900 рублей (113 л.с., CVT).

Другой российский производитель УАЗ в апреле также поднял цены на три своих модели — Хантер, Патриот и Пикап.

Фото: АВТОВАЗ