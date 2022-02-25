Новая Лада Веста: 10 главных отличий от старой

22 февраля АВТОВАЗ показал обновленную Весту — автомобиль именуется Vesta NG (New Generation, «новое поколение»), хотя по сути это всего лишь фейслифт. Тем не менее, изменений во флагманском семействе Lada предостаточно.
Часть информации остается засекреченной — так, интерьер автомобиля будет показан в течение ближайших недель.
Но то, что уже известно, в общем подтверждает ранние инсайдерские сведения. Самое время зафиксировать информацию, которая теперь носит официальный характер.
Внешность Vesta NG (сравнение с Vesta)
- Новая форма фар: часть «бумеранга» теперь пересекается с блок-фарой и конструктивно является ее частью.
- Фары стали полностью светодиодными, и таковыми они будут во всех комплектациях. Ближний свет «бъет» на 10% дальше и на 30% шире, дальний — избавлен от тоннельного эффекта.
- Передний бампер также иной: «бумеранги» стали чуть более угловатыми, на показанной Vesta SW Cross зоны противотуманок (они теперь тоже светодиодные) очерчены элементами из неокрашенного пластика.
- Решетка радиатора у кросс-версий будет иметь более крупный ячеистый рисунок, у обычной Весты на решетке сохранятся две продольные ламели.
- Фонари — также светодиодные, однако лампочки поворотников оставлены обычными, с нитью накаливания.
- С крышки багажника убран небольшая молдинг-«сабля», а надпись «LADA» стала крупнее, вертикальная часть крышки получила две выштамповки.
- Новый задний бампер: на нем появился декоративный «раздвоенный выхлоп», а реальный патрубок выхлопа упрятан так, что его не видно вовсе.
- Обновлен дизайн 16- и 17-дюймовых дисков.
- У Весты появился новый цвет — «гарфилд», в него окрашена Vesta SW Cross на представленных фото.
- Из новых электронных систем, о которых можно судить снаружи: Vesta NG действительно обзавелась контролем мертвых зон, в боковых зеркалах прячутся индикаторы.
Салон — пока засекречен
Этим сведения, которые заводчане раскрыли явно, на данный момент исчерпываются. Однако наши источники подтверждают наличие на собранных на конвейере машинах 12,3-дюймовой приборки, передней панели из мягкого пластика, амбиентной подсветки салона, климат-контроля Renault Arkana, новой обивки сидений и дверей и 10-дюймового вертикального планшета новой ММС, который получат машины в дорогих версиях.
Силовые агрегаты — прежние, но не совсем
В целом силовые агрегаты действительно остались без изменений: вазовский мотор 1.6 (106 л.с.) с пятиступенчатой механикой, мотор Рено-Ниссан 1.6 (113 л.с.) в паре с вариатором и двигатель 1.8 (122 л.с. и 145 л.с. на нынешней Vesta Sport), работающий в паре с 5МКП. С последним мотором и связаны новости: его модернизировали, победив масложор целым комплексом нововведений. С этим мотором обновленные кросс-версии должны поехать по-новому — в том числе из-за того, что на «кроссах» с этим мотором появится селектор Drive Mode, как на XRAY Cross.
Цены
Они тоже будут отличаться от тех, что сейчас есть у Весты в ее первоначальном исполнении. Но какова будет дельта — 50 тысяч или 150, — пока неизвестно. Старт продаж обновленных машин, по последним сведениям, ожидается в апреле-мае. А дорестайлинговые автомобили еще какое-то время будут делать на заводе и продавать параллельно с обновленными — по более-менее прежним ценам.
- Смотрите первый обзор Lada Vesta NG от главного редактора «За рулем» Максима Кадакова.
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Фото: АВТОВАЗ