Новая Лада Веста: 10 главных отличий от старой

Пока выводы мы можем делать только по экстерьеру - но, несмотря на кажущуюся легкость фейслифта, даже внешних изменений набирается приличный список.

Материалы по теме Новая Lada Vesta: что с ней не так?

22 февраля АВТОВАЗ показал обновленную Весту — автомобиль именуется Vesta NG (New Generation, «новое поколение»), хотя по сути это всего лишь фейслифт. Тем не менее, изменений во флагманском семействе Lada предостаточно.

Часть информации остается засекреченной — так, интерьер автомобиля будет показан в течение ближайших недель.

Но то, что уже известно, в общем подтверждает ранние инсайдерские сведения. Самое время зафиксировать информацию, которая теперь носит официальный характер.

Внешность Vesta NG (сравнение с Vesta)

Новая форма фар: часть «бумеранга» теперь пересекается с блок-фарой и конструктивно является ее частью. Фары стали полностью светодиодными, и таковыми они будут во всех комплектациях. Ближний свет «бъет» на 10% дальше и на 30% шире, дальний — избавлен от тоннельного эффекта. Передний бампер также иной: «бумеранги» стали чуть более угловатыми, на показанной Vesta SW Cross зоны противотуманок (они теперь тоже светодиодные) очерчены элементами из неокрашенного пластика. Решетка радиатора у кросс-версий будет иметь более крупный ячеистый рисунок, у обычной Весты на решетке сохранятся две продольные ламели. Фонари — также светодиодные, однако лампочки поворотников оставлены обычными, с нитью накаливания. С крышки багажника убран небольшая молдинг-«сабля», а надпись «LADA» стала крупнее, вертикальная часть крышки получила две выштамповки. Новый задний бампер: на нем появился декоративный «раздвоенный выхлоп», а реальный патрубок выхлопа упрятан так, что его не видно вовсе. Обновлен дизайн 16- и 17-дюймовых дисков. У Весты появился новый цвет — «гарфилд», в него окрашена Vesta SW Cross на представленных фото. Из новых электронных систем, о которых можно судить снаружи: Vesta NG действительно обзавелась контролем мертвых зон, в боковых зеркалах прячутся индикаторы.

Салон — пока засекречен

Этим сведения, которые заводчане раскрыли явно, на данный момент исчерпываются. Однако наши источники подтверждают наличие на собранных на конвейере машинах 12,3-дюймовой приборки, передней панели из мягкого пластика, амбиентной подсветки салона, климат-контроля Renault Arkana, новой обивки сидений и дверей и 10-дюймового вертикального планшета новой ММС, который получат машины в дорогих версиях.

Силовые агрегаты — прежние, но не совсем

В целом силовые агрегаты действительно остались без изменений: вазовский мотор 1.6 (106 л.с.) с пятиступенчатой механикой, мотор Рено-Ниссан 1.6 (113 л.с.) в паре с вариатором и двигатель 1.8 (122 л.с. и 145 л.с. на нынешней Vesta Sport), работающий в паре с 5МКП. С последним мотором и связаны новости: его модернизировали, победив масложор целым комплексом нововведений. С этим мотором обновленные кросс-версии должны поехать по-новому — в том числе из-за того, что на «кроссах» с этим мотором появится селектор Drive Mode, как на XRAY Cross.

Цены

Они тоже будут отличаться от тех, что сейчас есть у Весты в ее первоначальном исполнении. Но какова будет дельта — 50 тысяч или 150, — пока неизвестно. Старт продаж обновленных машин, по последним сведениям, ожидается в апреле-мае. А дорестайлинговые автомобили еще какое-то время будут делать на заводе и продавать параллельно с обновленными — по более-менее прежним ценам.

Фото: АВТОВАЗ