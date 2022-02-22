Обновленная Lada Vesta: Что с ценой? Победили масложор?

Сегодня на заводе «Lada Ижевск» представили первую серийную Весту NG.

Материалы по теме Новая Lada Vesta: что с ней не так?

Новинку представили как Ладу Весту NG. NG означает New Generation (новое поколение).

Правда, по сути показанная Веста представляет из себя добротный рестайлинг. Впрочем, некоторые доработки довольно существенны.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Первый показ на заводе Весты NG вовсе не означает, что производство «старой» машины остановлено и новая заняла ее место. Новая машина очень постепенно будет замещать старую, но в какой-то момент, конечно, ее вытеснит. Как будут продавать старую при наличии новой? Уверен, будет большой разбег по цене — какой, пока никто не знает, это может быть и 50 тысяч, и 150 тыс. рублей.



Новая Веста визуально очень похожа на нынешнюю и по технике, в целом, не изменилась, но сильно продвинулась по потребительским параметрам, в первую очередь по интерьеру. Правда, интерьер в этот раз официально не показали, но мне его увидеть все же удалось. Все слухи, которые ходили в интернете, подтвердились.



Отмечу, что по интерьеру обновленная Веста действительно создает впечатление абсолютно нового автомобиля. И это главное, на мой взгляд, отличие. У нее новая 12,3-дюймовая приборка, пластик передней панели стал более мягким на ощупь, новая мультимедийная система, и тот огромный планшет, который «гуляет» по интернету, в верхних комплектациях тоже есть.

В салоне приятная амбиентная подсветка, новый руль, новый блок управления климат-контролем от Арканы-Дастера, поменялась обивка сидений и дверей. Машина по комфорту стала гораздо выше уровнем. Пока мы это показать не можем, однако уже через несколько недель АВТОВАЗ продемонстрирует все полностью, салон в том числе.





Материалы по теме Показан УАЗ с электромотором — запас хода 300 км (видео)

Из внешних изменений — переделаны бамперы, изменились фары: они стали более зауженными, «злыми». Светодиодный ближний и дальний свет идет уже в базе, это обычные рефлекторные фары, но светят они гораздо лучше — ближний свет на 10% дальше и на 30% шире, дальний свет избавлен от тоннельного эффекта. Противотуманки и задние фонари тоже светодиодные, но при этом осталась обычная лампочка указателя поворотов.

Среди новых систем — контроль слепых зон, что интересно для автомобиля такого уровня. Сзади бутафорские патрубки выхлопной системы, а настоящая система выпуска (труба) спрятана так, что ее не видно ни с какого ракурса. С двери багажника на седане и на универсале исчезла накладка «сабля» над номерным знаком. Надпись «Лада» стала крупнее, и у Весты появился новый цвет — «гарфилд».

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

По железу почти ничего не изменилось — остался родной вазовский мотор 1.6 (106 л.с.) с пятиступенчатой коробкой передач и мотор Рено-Ниссан 1.6 (113 л.с.), который собирают в Тольятти, он работает только в паре с вариатором. А вот мотор 1.8 (122 л.с. и 145 л.с. на Спорте), который идет в паре только с пятиступенчатой механикой, модернизировали. Говорят, он стал более эффективным. Вроде бы, победили масложор, причем не одним, а целым комплексом решений. Если это так, то здорово! Вообще, заводчане уверяют, что едет машина с мотором 1.8 по-другому, в том числе благодаря тому, что на автомобилях с этим мотором, в частности на Кроссе, появилась «шайба» переключения Drive Mode, как на Иксрее Кросс.

В целом же, хочу повторить, — ощущение от Becты NG как от машины другого уровня. Это и должно сподвигнуть людей ее покупать. Все равно все дорожает, а здесь оправданное повышение цены, связанное с новым качеством автомобиля.

Цена на новую Весту будет однозначно больше, чем на нынешнюю. В результате образуется большой ценовой зазор между Вестой NG и Грантой. И в эту нишу через пару лет придет совершенно новый автомобиль с новым названием, но это будет совсем другая история.

Ранее стали известны некоторые данные по габаритам и гамме силовых агрегатов обновленной Весты.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.