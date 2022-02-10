Приборы новой Весты - официальные изображения

Как и сейчас, будет два варианта - для обычных модификаций и для кросс-версий. Сами приборы позаимствованы у Renault Logan.

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АВТОВАЗ планово патентует детали интерьера обновленного семейства Lada Vesta (оно же Vesta FL или Vesta 2022), ожидающегося в серийном производстве в 2022 году. В свежей выгрузке в базу Федерального института промышленной собственности ресурс Лада.Онлайн обнаружил изображения комбинации приборов. С большой долей вероятности можно утверждать, что это приборы именно обновленной Весты.

Комбинация запатентована в двух вариантах — по аналогии с машинами нынешнего поколения, можно считать, что разное оформление шкал принадлежит модели в обычном исполнении и в исполнении Cross.

В обоих вариантах шкалы выполнены с применением оранжевого цвета, но в обычном варианте это тонкая круговая шкала, а в «кроссовом» — более щедрая фоновая заливка, поддержанная широкой белой полосой снизу.

Приборы Renault Logan / Sandero

Издание отмечает, что сами приборы позаимствованы у Renault Logan / Sandero, оригинальной является лишь расцветка. В другой публикации источник собрал на одной картинке все ранее запатентованные детали — по ней можно судить о том, какой будет вся панель приборов Vesta FL.

Но стоит напомнить, что показанный вариант комбинации приборов не единственный, планирующийся к применению на Vesta 2022. В топ-версиях приборка будет цифровой, сочетающейся с большим вертикальным планшетом мультимедийного центра.

Цифровая приборная панель на прототипе Vesta FL, неофициальное фото

В вариантах попроще, с комбинацией по показанному в данной публикации образцу, и головное устройство будет более простым, стандарта 2DIN. А базовые версии и вовсе получат однодиновую магнитолу. К настоящему моменту есть патентные изображения всех трех вариантов центральной консоли.

По предварительным данным, в продаже обновленная Веста появится в конце весны или начале лета, но, вероятно, первые машины доедут до дилеров гораздо раньше.

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Фото: ФИПС, Лада.Онлайн