От Весты до Ауруса - 10 главных кроссоверов 2022 года

Все эти новинки появятся в автосалонах официальных дилеров уже в ближайшие месяцы. Очень ждем!

Лада Веста SW Кросс

Обновленная модель встанет на конвейер в марте-апреле. Внешность глобально не изменится: современности машине добавят светодиодные фары и фонари. Приборная панель сохранит свою архитектуру, добавив к ней мультимедийный экран побольше и цифровую приборку. Какими будут другие новшества, пока неясно. Но вот прибавка в цене точно окажется заметной.

Haval Dargo

По инсайдерской информации, на тульском заводе Haval собраны первые экземпляры нового паркетника, который скоро пополнит гамму марки в России. В Китае модель называется Big Dog, а у нас — Dargo. Это пятидверка длиной 4,6 м.

В Китае автомобиль предлагается с турбомоторами 1.5 и 2.0 мощностью 170 и 211 сил соответственно. Но у нас пока планируют выпускать только кроссоверы с топовым двигателем. Машина явно будет дороже кроссовера F7.

Haval F7/F7x

Haval F7 и его купейная версия F7x скоро появятся у дилеров в обновленном виде. Внешние изменения незначительны: бамперы, решетка радиатора, оптика, иные декоративные накладки. Моторы и робот DCT останутся прежними. Внутри появятся двухзонный климат-контроль, сиденья с памятью настроек и вентиляцией, посвежевшие приборка и медиасистема.

Аурус Комендант

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Через несколько месяцев бренд Аурус официально покажет внедорожник Комендант. Разработанный НАМИ автомобиль — один из самых больших и тяжелых внедорожников в мире. Снаряженная масса — 3235 кг. Чтобы уложиться в водительскую категорию В, формальная грузоподъемность Коменданта составляет всего 260 кг.

Аурус на 175 мм длиннее, чем Mercedes-Maybach GLS, но на 386 мм короче, чем Cadillac Escalade ESV. Машина сертифицирована только в четырехместном исполнении. Двигатель тот же, что у седана Сенат: V8 объемом 4,4 литра мощностью 598 сил, работающий с 9-ступенчатым автоматом.

Citroen C4

На днях концерн Stellantis неожиданно объявил о появлении нового Ситроена C4. С одноименным седаном калужской сборки машина не имеет ничего общего. Теперь это не легковушка, а кросс-купе. Выглядит привлекательно, стоит немало (во Франции — от 1,9 млн в переводе на рубли). Но весь «кросс» только в названии. Ни внушительного клиренса, ни полного привода у машины нет. Но головы на эту машину будут сворачивать многие.

Isuzu Mu-X

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В марте стартуют продажи рамного внедорожника Isuzu Mu-X, построенного на базе пикапа D-Max. В техническом плане машины отличаются задней подвеской: рессорная у грузовика, пружинная у кроссовера. Двигатель — рядная дизельная «четверка» 3.0 мощностью 190 сил — позаимствован у коммерческой техники. Значит, переварит топливо любого качества и беспроблемно пройдет сотни тысяч километров.

Межсервисный интервал — 20 000 км. Салон отделан непритязательно, но глаз это не режет. Обещают, что в максимальной (из двух) комплектации Mu-X будет дешевле 4 млн рублей. Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner дороже.

Kia Sportage

От 2 330 000 рублей будет стоить в России Kia Sportage нового поколения. Как и родственный Hyundai Tucson, он приедет к нам только в длиннобазном варианте. Прибавка в длине относительно уходящей модели составляет 175 мм. Самые доступные машины будут оснащать атмосферным 2.0 отдачей 150 сил, автоматической коробкой и передним приводом. Единственная альтернатива по мотору — безнаддувный бензиновый агрегат 2.5 мощностью 190 сил. Дизеля не будет, равно как и турбомоторов. Сборка товарных машин на «Автоторе» уже идет.

Range Rover

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Новое поколение Range Rover на 100% унаследовало стиль предшественника: не каждый и распознает, что внедорожник уже не тот, что прежде. В гамме сохранились стандартная и длиннобазная версии. Из интересных наворотов — электроприводы всех боковых дверей.

Люксовый внедорожник можно будет заказать с рядной дизельной «шестеркой» Ingenium мощностью 249 или 350 л.с., а также с бензиновым агрегатом BMW объемом 4,4 л и мощностью 530 сил. В базовое оснащение для нашего рынка входят матричные LED-фары с технологией поворотных микрозеркал.

Mitsubishi Outlander

Эта новинка для российского рынка пока не подтверждена. Нынешний Outlander сильно устарел, но для марки он локомотив продаж, а потому и менять его на новую модель Mitsubishi не спешит. Свежее поколение — родня Nissan X-Trail по платформе. Машина сильно прибавила в габаритах и стала выглядеть внушительнее. Вместо двигателя Mitsubishi 2.4 теперь стоит ниссановский агрегат 2.5. У Ниссана позаимствован также и вариатор с восемью виртуальными передачами, и полный привод. Обещают, что отделка и оснащение выйдут на новый уровень.

Skoda Karoq

Рестайлинг не сильно изменил кроссовер внутри и снаружи: чуть иными стали фары, фонари, решетка радиатора, диски, некоторые элементы интерьера. Видимо, Skoda решила не рисковать, чтобы не отпугнуть покупателей. Karoq закрепился в топ-25 моделей российского рынка. А вот Octavia и Kodiaq по итогами 2021 года его покинули. Скорее всего, и цены на первых порах не сильно поднимут. По той же причине: поддержать интерес к модели.

Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи цепей и браслетов противоскольжения. А навести порядок в багажнике автомобиля поможет наш фирменный органайзер.

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Фото: фирмы-производители и Depositphotos