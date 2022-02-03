Новая Lada Vesta - продажи начнутся раньше

Автомобиль должен был появиться в продаже в конце весны, но, кажется, купить новинку можно будет гораздо раньше.

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Lada Vesta — самый продаваемый в России автомобиль по итогам 2021 года (всего было куплено 113 698 машин). В 2022 году спрос на Весту должен вырасти еще, так как весной в продаже появится обновленная версия модели, которую на АВТОВАЗе называют моделью нового поколения.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на группу «ВКонтакте» Kviring Drive VK Shop, новые Весты начнут поступать дилерам уже через пару недель — в конце февраля. Тогда же, вероятно, покупатели смогут оформлять предзаказы на автомобили. Отгрузки же машин и, по сути, старт продаж начнутся в конце марта.

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От нынешней Весты новинка будет слегка отличаться внешностью, получит светодиодную оптику, а также цифровую приборную панель и мультимедийную систему с большим вертикальным экраном в топовых комплектациях.

А здесь вы найдете характеристики нового двигателя Lada.

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Фото: YouTube