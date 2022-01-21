АВТОВАЗ показал, как улучшается производство Весты

Кузов теперь лучше стабилизирован в конвейерных «крабах» - нет риска опрокидывания или неправильного позиционирования при сборке.

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В последнее время завод Lada Ижевск проводит планомерную модернизацию производства. Часть мероприятий связана со скорым стартом обновленной версии Lada Vesta, но некоторые нововведения сослужат работникам завода хорошую службу уже сейчас. Так, например, в числе последних инноваций, о которых рассказывает корпоративный Youtube-канал «На заводе» связаны с устранением риска опрокидывания кузова во время сборки.

В частности, при перемещении кузова с т.н. линии «трим» на линию «шасси» была проблема. Кузов, находящийся на плоских пинах (т.е. опорах), мог случайно сместить оператор, выполняющий работу на этой позиции, и кузов при вхождении на линию «шасси» оказывался неправильно спозиционирован. Чтобы избежать этого, специалисты сборки разработали и внедрили особые пины, обеспечивающие точное позиционирование кузова с помощью отверстий в лонжеронах.

А еще одна проблема возникала иногда при «свадьбе» — при установке в кузов двигатель иногда немного смещался, но теперь проблему устранили. Далее, на автомобилях версий Cross лапа конвейерного «краба» перекрывала нижнюю точку обтекателя порога — это перекрытие тоже исключили. Наконец, при прохождении подъемов и спусков по линии шасси устранен риск опрокидывания кузова — теперь он более жестко стабилизирован в «крабах».

Что касается рестайлинга Весты, ожидающегося в этом году, то АВТОВАЗ уже показал первое видео новинки.

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Видео: Youtube / «На заводе»