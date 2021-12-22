Рекорд мощности: названы характеристики нового двигателя Lada — журнал За рулем

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Рекорд мощности: названы характеристики нового двигателя Lada

Без применения турбины с прежнего мотора сняли больше мощности - динамика может оказаться по-настоящему спортивной. Или могла бы...

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Самый высокий показатель мощности в модельной линейке Lada ближайшего будущего останется за модификацией Vesta Sport. Когда же произойдут обновления? Напомним, единственная официальная формулировка, раскрывающая сроки выхода обновленного семейства Веста — это «после 2021 года». По инсайдерским сведениям, при условии соблюдении всех графиков, старт продаж основных версий обновленной Весты состоится в мае или июне 2022 года. Веста Спорт ожидается только в 2023-м.

По предварительным данным, помимо спортивного седана под флагом фейслифта в подразделении Lada Sport хотят все же реализовать и «заряженную» версию универсала. Причем спортверсии планировалось сделать мощнее: как пишет Лада.Онлайн со ссылкой на Youtube-канал Kviring drive, модернизированный 1,8-литровый двигатель Vesta Sport (т.н. фаза-2) с титановыми клапанами и измененными распредвалами показал на испытательном стенде 163,7 л.с и 186,5 Нм.

Рекорд мощности: названы характеристики нового двигателя LadaСейчас двигатель ВАЗ-21179-77 развивает 145 л.с. и 187 Нм
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С повышенной отдачей спортивная Веста могла бы разгоняться до 100 км/ч за время около 8,1 секунды, что на 1,5 секунды быстрее нынешних показателей, пишет источник. Но оговаривается, что новый рекорд мощности рискует так и остаться проектным показателем: в качестве вероятной причины отказа от внедрения в серию этого мотора называется дороговизна проекта.

Фото: АВТОВАЗ

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