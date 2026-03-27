Экономия на лампочках – могут ли габариты заменить ближный свет или ДХО?

Эксперты: габаритные огни днем камеры приравнивают к езде без света

Водители, пытающиеся схитрить и включить вместо ближнего света тусклые габариты, попадают в ловушку собственной экономии, предупреждают эксперты издания Pravda.Ru.

Современные камеры фотовидеофиксации видят разницу между полноценным освещением и едва тлеющими лампочками, автоматически отправляя нарушителям «письма счастья». Оправдание «мне же было видно» против нейросетей не работает.

Правила дорожного движения не оставляют места для творчества: в светлое время суток на движущемся транспорте должны гореть ближний свет, дневные ходовые огни (ДХО) или противотуманные фары, если это предусмотрено конструкцией. Габаритных огней в этом перечне нет. Их функция – обозначать стоящий автомобиль в сумерках, а не делать машину заметной на дневной трассе.

Рекомендуем В России начались продажи семиместного минивэна Sollers SF1

Как поясняют эксперты, попытки сэкономить ресурс дорогих ламп или аккумулятора приводят к обратному эффекту. Автоматические комплексы фиксации обучены распознавать интенсивность светового потока. Если алгоритм видит вместо яркого пучка лишь тусклые точки, он классифицирует это как нарушение правил пользования световыми приборами. Даже если у автомобиля современная светодиодная оптика, но включен не тот режим, штрафа не избежать.

Оспорить такое постановление практически невозможно. На снимке с камеры отчетливо видно, работал ли ближний свет или ходовые огни. Сослаться на неисправность или плохую погоду в данном случае не получится – закон суров: свет либо есть, либо его нет.

Юристы отмечают, что суды в таких спорах почти всегда встают на сторону системы фиксации, если только не произошло технического сбоя.