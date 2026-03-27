У Яндекса будет еще одна модель автомобиля — первые фото

В Москве сфотографировали вторую модель автомобиля Яндекс — это Umo 3

Вторую после Umo 5 вероятную модель, которую могут добавить в линейку автомобилей Яндекса, сфотографировали недавно в столице.

Как отмечает ресурс, разместивший снимки, в российской инкарнации машина получит название Umo 3, а в оригинале это электромобиль GAC Aion UT – его фото мы приводим в галерее под этой заметкой. Габариты составляют 4270 х 1850 х 1575 мм, а в движение машину приводит электрический двигатель на передней оси, развивающий 136 л.с. Запас хода – 330-420 км в зависимости от версии по циклу CLTC.

GAC Aion UT

По всей вероятности, в ближайшее время Яндекс планирует расширить нарождающуюся линейку «младшей» моделью. Напомним, первенец Umo 5 собирают на «Москвиче» и первые образцы уже выводят на работу. Машина в первую очередь предназначена для таксопарков, а в проекте, помимо подразделения «Яндекс Электро», участвуют «Москвич» и «ЭМ Рус» (EVM). Предполагается и продажа частным клиентам, работает сайт, на котором уже анонсирована цена.