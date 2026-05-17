Стойкий кузов и просторный салон — добротный семейный «японец» за 2 миллиона

Mitsubishi Xpander и Xpander Cross предлагаются в РФ с ценами от 1,98 млн рублей

На российских классифайдах появился Mitsubishi Xpander и его «вседорожная» версия Xpander Cross. Это гибрид минивэна и кроссовера с полностью оцинкованным кузовом, что для наших дорог – очевидный плюс. Цены на такие автомобили стартуют от 2 миллионов рублей.

По сути, это очень прагматичный выбор. У машины большой дорожный просвет, салон рассчитан на семерых, а под капотом стоит 1,5-литровый атмосферник с цепным приводом ГРМ. Мотор выдаёт 105 сил и, что важно, спокойно «ест» 92-й бензин. Работает он в паре с классическим четырёхступенчатым автоматом – надёжная связка, давно знакомая азиатским таксистам.

Mitsubishi Xpander

Рекомендуем Простое решение неприятной проблемы старенького Ларгуса

Самые привлекательные цены предлагают на машины под заказ. Во Владивостоке, к примеру, готовы привезти такой компактвэн за 1 980 000 рублей. Судя по снимкам, в базе есть мульти-руль, кондиционер, мультимедиа с тачскрином и камера заднего вида.

А теперь сравним с конкурентами, которые продаются официально. Семиместный Geely Okavango стоит от 3 908 990 рублей. Трёхрядные Jetour X90 Plus начинаются от 3 969 900 рублей, а Chery Tiggo 8 Pro Max – от 3 305 000 рублей. Разница колоссальная.

Ещё одно любопытное предложение нашли в Омске. Местная фирма берётся привезти Xpander и Xpander Cross 2023 и 2025 годов выпуска. Правда, кросс-вэн предлагают только в полном оснащении, а обычная версия – в базовой или средней комплектации. Минималка там – 2 262 600 рублей.

Цены плавают в зависимости от города. В Благовещенске за 2 310 000 рублей пригонят новый Xpander. В Чебоксарах и Санкт-Петербурге за 2 400 000 рублей уже можно заказать «вседорожный» Cross – он отличается увеличенным клиренсом, пластиковой защитой по периметру и несколько иным дизайном.

Mitsubishi Xpander Cross

За 2 500 000 рублей и выше такие машины под заказ предлагают в Иркутске, Тюмени, Сыктывкаре, Ижевске, Казани, Воронеже, Новосибирске, Мурманске, Перми и Нижнем Новгороде. Есть и экземпляры в наличии. Например, в Иркутске Xpander Cross продают за 2 600 000 рублей, в Сочи пара таких кросс-вэнов стоит 3 400 000-3 500 000 рублей, а в Нижнем Новгороде один оценили в 3 699 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Xpander

Кстати, «топовые» версии могут похвастать климат-контролем, продвинутой мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистемой на шесть динамиков, круиз-контролем, светодиодной оптикой, бесключевым доступом с кнопкой запуска, «мультирулём» и колёсами на 16 или 17 дюймов.