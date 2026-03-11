Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Honda Fit
11 марта
Беспроблемная «японка» по цене Лады Гранты — современная, стильная и выносливая
Эксперт Виноградов считает, что Honda Fit с...
На каких приборах экономят производители автомобилей — рейтинг «За рулем»
11 марта
На каких приборах экономят производители автомобилей — рейтинг «За рулем»
Эксперты испытали нештатные спидометры и другие...
Umo 5
11 марта
«Яндексмобили» российской сборки начали вставать на учет
«Автостат Инфо»: в ГИБДД уже зарегистрировано...

«Яндексмобили» российской сборки начали вставать на учет

«Автостат Инфо»: в ГИБДД уже зарегистрировано 18 электромобилей Umo 5

С начала года в ГИБДД зарегистрировано 18 электромобилей Umo 5, сообщает источник со ссылкой на компанию «Автостат Инфо».

Рекомендуем
Минпромторг опубликовал актуальный список разрешенных авто для такси

Отмечается, что в январе на учет было поставлено семь таких машин, в феврале – еще 11. Можно предположить, что это сертификационные и предсерийные экземпляры. Серийная крупноузловая сборка Umo 5 на заводе «Москвич» стартовала в конце февраля. Известно, что в перспективе Umo 5 планируют продавать частным лицам, но первоначально машины будут направлять сугубо в таксопарки.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Umo 5
Umo 5

В начале марта первые автомобили в ливрее службы такси уже появились на столичных улицах. Известно, что Umo 5 соответствует тарифу «Комфорт+» в сервисе «Яндекс Такси». Габариты автомобиля составляют 4535 х 1870 х 1650 мм. Мощность электромотора – 204 л.с. Запас хода – 430 км.

Umo 5
Umo 5

Российский IT-гигант является технологическим партнером проекта и отвечает за софт с элементами ИИ, а также за дистрибуцию автомобилей, причем как таксопаркам, так и частным клиентам. Помимо Яндекса (а точнее – подразделения «Яндекс Электро»), в проекте участвуют завод «Москвич» и компания «ЭМ Рус» (EVM). По официальному сайту, цена Umo 5 составит 2,5 млн рублей – вероятно, с учетом госсубсидии.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 27
11.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0