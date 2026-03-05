#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Минпромторг опубликовал актуальный список разрешенных авто для такси

В перечень автомобилей для такси добавлены новые модели Sollers, UMO и Москвича

Министерство промышленности и торговли РФ представило обновленный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси.

Рекомендуем
С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки, обязывающие включать в региональные реестры такси только машины, произведенные с высоким уровнем локализации или в рамках специальных инвестконтрактов (СПИК).

В обновленный список (оригинал документа по ссылке) вошли модели отечественных и китайских брендов, собираемых в России. Среди них:

  • Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend);
  • Sollers (SP7, SF1);
  • Evolute (I-Joy, I-Sky, I-Space);
  • Voyah (Free, Dream, Passion);
  • «Москвич» (3, 3е, 6, 8, М70, М90);
  • UMO (модель 5).

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В Минпромторге отметили, что работа над расширением списка продолжается. В ближайшее время перечень может пополниться моделями Haval (Jolion, F7, F7x) и Tenet T7 – соответствующий акт уже внесен на рассмотрение в правительство.

Из актуального перечня были исключены неподходящие для работы в такси модели УАЗ (Патриот, Хантер), а также электромобили Evolute I-Pro и I-Jet. Модель I-Pro снята с производства в октябре 2025 года в связи с завершением жизненного циклa.

Источник:  Минпромторг
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Олег Елков/ТАСС
Количество просмотров 994
05.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0