УАЗ и Ниву представить в такси невозможно: список Минпромторга раскритиковали

Автомобильный союз раскритиковал список машин такси с 1 марта 2026 года

Национальный автомобильный союз (НАС) выразил недовольство по поводу списка автомобилей, разрешенных для использования в такси с 1 марта 2026 года, который был опубликован Министерством промышленности и торговли. Президент НАС Антон Шапарин отметил, что его смущает, почему в списке для государственных закупок выбор автомобилей значительно шире.

Комментарий эксперта

Антон Шапарин, президент НАС:

– Минпромторг опубликовал список машин для такси, состоящий из шести брендов и 22 моделей. В то же время чиновникам доступен более широкий ассортимент – 16 брендов и 55 моделей. Почему государство может приобретать автомобили с меньшей локализацией – это остается загадкой.

Он также отметил, что некоторые машины из списка представляются неподходящими для такси, например, Нива и авто УАЗ. В перечне для такси оказались Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, УАЗ Патриот и УАЗ Хантер. Вероятно, их добавили просто механически, поскольку их сложно представить в качестве такси, добавил Шапарин.

Президент НАС указал на то, что такие строгие ограничения могут вызвать «тектонические сдвиги» на рынке такси: автомобили, имеющие лицензии, будут использоваться до последнего, однако не все транспортные парки готовы будут перейти на новые машины, и многие просто покинут рынок пассажирских перевозок.

«Самозанятые водители, очевидно, не станут покупать автомобили из этого списка для работы в такси и уйдут в «бомбилы», этот процесс будет происходить очень быстро», – резюмировал Шапарин.

Ранее Минпромторг опубликовал список моделей, разрешенных для работы в такси, в него входит 22 модели шести брендов, таких как вся линейка АвтоВАЗа, два автомобиля УАЗ, минивэн Sollers, несколько моделей Voyah и Evolute, а также все автомобили марки Москвич.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько подорожает такси из-за новых требований к автомобилям.