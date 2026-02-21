В России официально запущено производство доступного отечественного электрокара

Мантуров и Собянин запустили производство электромобилей UMO на заводе «Москвич»

На заводе «Москвич» начали собирать электрические кроссоверы нового российского бренда UMO. Производство запустили первый вице-премьер Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Мантурова, проект стал результатом сотрудничества бизнеса, государства и московских властей. В рамках специального инвестиционного контракта производитель, компания EVM, получил ряд преференций, но и взял на себя повышенные обязательства по локализации деталей. Производственные мощности предоставил столичный завод «Москвич». Технологическим партнёром выступил «Яндекс», который оснастил машины элементами искусственного интеллекта, а также своими навигационными и мультимедийными сервисами.

Причём «Яндекс» не просто поставил софт. Компания ещё и консолидирует корпоративный спрос на эти автомобили со стороны партнёрских таксопарков. Дистрибуцией машин для частных клиентов она тоже займётся.

Планы по выпуску электромобилей

Первой моделью бренда стал электрический кроссовер UMO 5, созданный для активной городской езды и работы в такси. Он соответствует тарифу «Комфорт+» в сервисе «Яндекс.Такси». Уже в ближайший месяц первые сто машин отправятся таксопаркам-партнёрам компании в Москве. Всего же к 2026 году планируют выпустить три тысячи таких электромобилей.

Прототип UMO 5 (GAC Aion Y Plus)

Собянин назвал завод «Москвич» успешно трансформирующимся в высокотехнологичный кластер. Современное оборудование, опытный коллектив и умение решать сложные задачи, по его мнению, создают хорошую основу для подобных проектов. После поставок для такси начнётся продажа версии UMO 5 обычным покупателям – в том числе через дилерскую сеть завода.

Мантуров между делом отметил, что сегмент электромобилей и гибридов в России уже занимает 6% рынка. За прошлый год их производство в стране выросло почти втрое.

