Участники рынка такси призвали Минпромторг смягчить нормы локализации

Участники рынка такси призвали смягчить требования к локализации до 2028 года

В Минпромторг вскоре будет направлено предложение о снижении порога локализации такси до 1500 баллов до 2028 года, инициатива исходит от участников круглого стола (представители общественных организаций, профсоюзов, таксопарков и др.), состоявшегося на площадке общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

По словам главы подкомитета «Деловой России» по развитию такси Алексея Быкова, у экспертов и ключевых игроков рынка вызывает обеспокоенность «достаточность» перечня автомобилей, допущенных к работе в сегментах «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт+». Он считает, что сужение выбора может привести к нехватке машин и росту тарифов.

Представитель общественного совета по развитию такси в Москве Андрей Капитан предупредил о повышении совокупной стоимости владения авто из-за реформы такси.

По итогам обсуждения участники круглого стола предложили временно уменьшить до 2028 года порог локализации до 1500 «железных» баллов.

В РФ с 1 марта 2026 года вступит в силу закон о локализации такси. Таксопаркам придется закупать машины из специального списка Минпромторга. Попасть в перечень можно лишь при выполнении одного из двух условий:

общее количество баллов локализации при производстве авто соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок (3,2 тыс. баллов);

машина должна быть выпущена в рамках специального инвестконтракта (СПИКа), заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

