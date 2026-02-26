#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайские кроссоверы обогнали немецкие: какие б/у авто продаются быстрее
26 февраля
Китайские кроссоверы обогнали немецкие: какие б/у авто продаются быстрее
«Авито Авто»: китайские премиум-авто продаются...
Чем обрабатывают дороги — реагенты проверили на безопасность!
26 февраля
Чем обрабатывают дороги — реагенты проверили на безопасность!
Роскачество провело проверку 21 образца...
AUDI E5 Sportback
26 февраля
Продажи AUDI без колец не идут: дилеры проводят распродажи
В КНР дилеры рекордно снизили цены на AUDI E5...

Новый список машин для такси готов: подробности

Минпромторг передал кабмину обновленный список локализованных авто для такси

Минпромторг направил в кабмин окончательный перечень машин, которые разрешат использовать в качестве такси. Об этом министр Антон Алиханов сообщил журналистам на полях Форума будущих технологий.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

По его словам, документ уже внесен на рассмотрение и, скорее всего, будет утвержден в самое ближайшее время. Он отметил, что бренд Haval, автомобили которого собирают в РФ, также попал в этот список.

О готовности перечня Алиханов говорил еще в начале февраля, обещая опубликовать его в скором времени.

Если вспомнить первоначальную версию, то в нее вошло больше 20 моделей от шести марок, чье производство налажено в России. Речь идет об автомобилях Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus), УАЗ (Патриот, Хантер), а также Sollers (SP7).

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроме того, в списке значатся электромобили Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space) и кроссоверы Voyah (Free, Dream, Passion). Ну и, конечно, Москвич в модификациях 3, 3е, 6 и 8.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС
Количество просмотров 7
26.02.2026 
Фото:Сергей Фадеичев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0