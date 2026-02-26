Новый список машин для такси готов: подробности

Минпромторг передал кабмину обновленный список локализованных авто для такси

Минпромторг направил в кабмин окончательный перечень машин, которые разрешат использовать в качестве такси. Об этом министр Антон Алиханов сообщил журналистам на полях Форума будущих технологий.

По его словам, документ уже внесен на рассмотрение и, скорее всего, будет утвержден в самое ближайшее время. Он отметил, что бренд Haval, автомобили которого собирают в РФ, также попал в этот список.

О готовности перечня Алиханов говорил еще в начале февраля, обещая опубликовать его в скором времени.

Если вспомнить первоначальную версию, то в нее вошло больше 20 моделей от шести марок, чье производство налажено в России. Речь идет об автомобилях Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus), УАЗ (Патриот, Хантер), а также Sollers (SP7).

Кроме того, в списке значатся электромобили Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space) и кроссоверы Voyah (Free, Dream, Passion). Ну и, конечно, Москвич в модификациях 3, 3е, 6 и 8.

