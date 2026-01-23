Росатом построит элекрозарядки там, где они нужнее всего

Росатом расположит зарядные станции в выявленных ИИ Яндекса точках притяжения

Росатом и Яндекс Электро объявили о стратегическом партнерстве для развития зарядной инфраструктуры в России.

Компании объединяют усилия, чтобы строить зарядные станции именно там, где это действительно нужно, и интегрировать их в цифровую экосистему для максимального удобства водителей.

В рамках совместной работы специальная ML-модель Яндекса, проанализировав обезличенные данные о городской среде, трафике и поведении людей, определит точки с самым высоким спросом на зарядку электромобилей. Именно в таких точках притяжения «Росатом Сеть зарядных станций» расположит новые ЭЗС.

Это сотрудничество позволит не только умно размещать объекты, но и сделать их использование простым и привычным для автолюбителей. Все станции Росатома будут встроены в сервисы Яндекса: их можно будет легко найти, забронировать и оплатить через Яндекс Карты, Яндекс Заправки или приложение Яндекс Про.

В Яндекс Электро отметили, что цель альянса – создать технологичную среду, где электротранспорт станет привычным для решения повседневных задач.

Гендиректор «Росатом Сеть зарядных станций» Валерий Маркелов добавил, что партнерство ускоряет создание в стране удобной и массовой зарядной сети, где ее инфраструктура органично вписывается в цифровую экосистему.

К 2030 году в 53 регионах страны появится до 11 тысяч зарядных станций Росатома.

