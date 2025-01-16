Ликсутов: более 500 тыс. раз подзарядили электромобили на ЭЗС «Энергия Москвы» в 2024 году

В 2024-м количество городских зарядных станций в Москве выросло до 290

В прошлом году московские водители пользовались ЭЗС в 2,2 раза больше, чем в 2023 году.

В два раза больше стало и пользователей — это более 27,5 тыс. человек.

Также в 2024 году пользователям стали доступны первые две ЭЗС мощностью 150 кВт, которые обеспечивают подзарядку всего за 30 мин. На них появились новые коннекторы G/BT, которые подходят для самых популярных моделей электромобилей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Продолжаем развивать зарядную инфраструктуру по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы больше горожан выбирали экологичные и бесшумные электромобили.

Мы запустили проект «Энергия Москвы» в 2020 году, с этого момента пользователи подзарядились на городских зарядных станциях более 800 тыс. раз. В этом году планируем расширить сеть городских ЭЗС, а также открыть хаб для такси и каршеринга с возможностью одновременной подзарядки 10-15 авто.

С 2024 года начались работы по технологическому присоединению ЭЗС в рамках программы комплексного благоустройства улиц. Благодаря этому можно устанавливать до 500 станций для электромобилей ежегодно, начиная с 2025 года. Это поможет обеспечить потребности растущего парка электромобилей и разместить до 30 тыс. зарядных станций к 2030 году.

Москва активно развивает электротранспорт, чтобы улучшить экологическую обстановку и снизить выбросы вредных веществ. В рамках этого направления с 2015 года город последовательно строит зарядную инфраструктуру, а с 2020 года, в рамках проекта «Энергия Москвы», развивает сеть ЭЗС в новом формате.

Большинство из них размещены в местах, где люди чаще всего проводят время: возле торговых и деловых центров, у кафе и продуктовых магазинов.

С момента старта активной фазы проекта в 2021 году в городе появились порядка 290 таких ЭЗС различной мощности, а парк электромобилей в городе увеличился в 20 раз и достиг 15 тысяч машин.

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Источник: Дептранс Москвы